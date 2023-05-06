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Dr. Tuğcu'nun Son Durumu Belli Oldu

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Hastası tarafından ağır yaralanan Dr. Sadrettin Tuğcu’nun ameliyatı tamamlandı
Dr. Tuğcu'nun Son Durumu Belli Oldu

Bugün öğlen 13:30 saatlerinde Gazimağusa'da kendi özel kliniğinde tartıştığı hastası tarafından karın bölgesinden bıçaklanan ve acilen ameliyata alınan Doktor Sadrettin Tuğcu'nun ameliyatının tamamlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bugün öğlen 13:30 saatlerinde Gazimağusa’da kendi özel kliniğinde tartıştığı hastası tarafından karın bölgesinden bıçaklanan ve acilen ameliyata alınan Doktor Sadrettin Tuğcu’nun ameliyatının tamamlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Tuğcu’nun ameliyatının başarılı geçtiği ve hayati tehlikeyi atlattığı gelen  bilgiler arasında.

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