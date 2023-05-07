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Dr. Tuğcu'yu bıçaklayanın 3 gün önce avukat darp ettiği ortaya çıktı!

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Dr. Tuğcu'yu bıçaklayanın 3 gün önce avukat bıçakladığı ortaya çıktı!
Dr. Tuğcu'yu bıçaklayanın 3 gün önce avukat darp ettiği ortaya çıktı!

Dr. Tuğcu'yu bıçaklayanın 3 gün önce avukat bıçakladığı ortaya çıktı!

32 yaşındaki zanlı Çağın Ertuna’nın söz konusu avukatı darp edip yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı ise “Görünen o ki olay çok daha vahim. Mağusa’da doktora saldıran kişinin, perşembe günü Lefkoşa’da avukat bir meslektaşımıza da bıçakla saldırıp yaraladığı ortaya çıktı. Kameralar önünde meydana gelen bu olaya rağmen; 3 gündür zanlıyı tespit edip gereğini yapmayan polisin bugünkü neticenin ortaya çıkmasındaki ihmali, kabul edilebilir gibi değildir” ifadelerine yer verdi.

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