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Dr. Uçanar: Aşı karşıtlarına bu yazılanları okumalarını öneririm

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Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Uçaner, “Yoğun bakımda tedavi gören tam doz aşılı hasta 3” açıklaması yaptı
Dr. Uçanar: Aşı karşıtlarına bu yazılanları okumalarını öneririm

Acil Durum Hastanesi haftalık istatistik
Emeği geçenlere teşekkürler.

09.08.2021 - 15.08.2021

Toplam hasta sayısı 995.

Tam doz aşılı hasta sayısı 258.

Hastaneye yatan hasta sayısı 39.

Tam doz aşılı hastaneye yatan hasta sayısı 14.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 12.

Yoğun bakımda tedavi gören tam doz aşılı hasta 3.

Aşısız hasta 9.

Entube hasta sayısı 5.

Tam doz aşılı entube hasta sayısı sadece 1.

Aşı karşıtlarına bu yazılanları okumalarını öneririm.

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