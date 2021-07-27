  • BIST 1.347,910
  • Altın 494,31
  • Dolar 8,5600
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Dr. Uçaner: 4 hasta entübe durumda!

» »
Uçaner: 4 hasta entübe durumda!
Dr. Uçaner: 4 hasta entübe durumda!

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Son dönemlerde yükselen Covid-19 pozitif vakaları değerlendiren Uçaner, “Rakamlar tedirgin edici ve korkutucu boyuttadır. Önemli olan bu süreçte gemiyi sürdürebilmektir. Doktorlarımız günde üç kişilik iş yapıyor. 100’ü aşkın hastayı muayene ediyorlar. Bir de baktığımız hastalar pozitif hastalar. Şu an Pandemi Hastanesi’nde yatan 64 hastamız var. 36 boş yatağımız var. 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu hastalarımız da 39 ile 74 yaş arasında. 4’ü entübe. Çift doz aşılı olan hastamız da entübe, aşısız olan hastamız da entübe. Ya aşısız olsalardı. Bu rakam çok çok daha yüksek olacaktı. Aşılama ile vefat eden ve yoğun bakıma yatan hasta sayımız çok düştü. O yüzden aşının önemini sürekli vurguluyoruz. Bu sistemin içinde aşılı olarak yer almalıyız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alkollü sürücü kaza yaptı27 Temmuz 2021 Salı 09:28
  • “Delirenler” adlı sokak tiyatrosu gösterisi yarın sahnelenecek27 Temmuz 2021 Salı 09:19
  • Detay Bugün ne manşet attı? 27 Temmuz 202127 Temmuz 2021 Salı 09:11
  • Acil Durum Hastanesi doktoru Derlen Özgeç Ruso da koronaya yakalandı27 Temmuz 2021 Salı 08:46
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar27 Temmuz 2021 Salı 08:32
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?27 Temmuz 2021 Salı 08:27
  • Son Dakika Haberi: Sokağa çıkma yasağı kuralları ve yeni karalar yayınlandı26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:14
  • Sağlık Üst Kurulu kararları açıklandı26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:51
  • İskele Belediye çalışanının PCR testleri de pozitif!26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:29
  • Erhürman: Bu güzel adanın bir an önce akıl tutulmasından kurtulmaya ihtiyacı var!26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti