Dr. Uçaner: 4 hasta entübe durumda!

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Son dönemlerde yükselen Covid-19 pozitif vakaları değerlendiren Uçaner, “Rakamlar tedirgin edici ve korkutucu boyuttadır. Önemli olan bu süreçte gemiyi sürdürebilmektir. Doktorlarımız günde üç kişilik iş yapıyor. 100’ü aşkın hastayı muayene ediyorlar. Bir de baktığımız hastalar pozitif hastalar. Şu an Pandemi Hastanesi’nde yatan 64 hastamız var. 36 boş yatağımız var. 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu hastalarımız da 39 ile 74 yaş arasında. 4’ü entübe. Çift doz aşılı olan hastamız da entübe, aşısız olan hastamız da entübe. Ya aşısız olsalardı. Bu rakam çok çok daha yüksek olacaktı. Aşılama ile vefat eden ve yoğun bakıma yatan hasta sayımız çok düştü. O yüzden aşının önemini sürekli vurguluyoruz. Bu sistemin içinde aşılı olarak yer almalıyız” dedi.