Dr. Uçaner: "Bu saatten sonra kimseyi evde tutamazssınız"

Hükümetin, Çarşamba günü itibariyle araç kayıt, tapu gibi devlet dairelerini yeniden hizmete açma kararına bir tepki de Dr. Erol Uçaner’den geldi. Uzman hekimlerin 30 Nisan’a kadar sabredilmesi gerektiği konusunda tüm uyarılarına rağmen, hükümetin coronavirüs salgını yatay seyirde ilerlediği için rehavete kapıldığını savunan Dr. Uçaner, “O grafiğin seyri değişirse o zaman her şey çok farklı olacak” uyarısında bulundu.

Dr. Erol Uçaner, alınan karar sonrası, tepkisini şu şekilde dile getirdi:

“Açın daireleri, hepsini açın, yatay seyreden grafik diyorsunuz ya,

o grafik bir seyir değişirse işte o zaman konuşulacak başka şeyler de olacak!

Komitedeki doktor arkadaşlar 30 Nisan’a kadar sabır diyor!!!

Vardır bir bildikleri elbet!

Çalıştılar, hesapladılar!

Dinlemeyin! Önemi yok!

Siz kalkmış grafik yataydır, haftaya tedbirli açalım kararı alıyorsunuz!

Pandemiye de bekleriz sizleri!

Yoğun bakıma da!

Açın her yeri!

Bu aldığınız kararla yarın insanlar zaten artık sokaklardadırlar!

Bu arada neden yarından açmazsınız?

Zaten kaç gündür yeni vaka yok,

Bence beklemeyin ,bir an önce ne yaşanacaksa onu yaşayalım derim ben!

Sizce?”