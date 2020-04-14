  • BIST 98.010
  • Altın 375,956
  • Dolar 6,7800
  • Euro 7,4016
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Dr. Uçaner: "Bu saatten sonra kimseyi evde tutamazssınız"

» »
Hükümetin, Çarşamba günü itibariyle araç kayıt, tapu gibi devlet dairelerini yeniden hizmete açma kararına bir tepki de Dr. Erol Uçaner'den geldi
Dr. Uçaner: "Bu saatten sonra kimseyi evde tutamazssınız"

Hükümetin, Çarşamba günü itibariyle araç kayıt, tapu gibi devlet dairelerini yeniden hizmete açma kararına bir tepki de Dr. Erol Uçaner’den geldi. Uzman hekimlerin 30 Nisan’a kadar sabredilmesi gerektiği konusunda tüm uyarılarına rağmen, hükümetin coronavirüs salgını yatay seyirde ilerlediği için rehavete kapıldığını savunan Dr. Uçaner, “O grafiğin seyri değişirse o zaman her şey çok farklı olacak” uyarısında bulundu.

Dr. Erol Uçaner, alınan karar sonrası, tepkisini şu şekilde dile getirdi:

“Açın daireleri, hepsini açın, yatay seyreden grafik diyorsunuz ya,
o grafik bir seyir değişirse işte o zaman konuşulacak başka şeyler de olacak!
Komitedeki doktor arkadaşlar 30 Nisan’a kadar sabır diyor!!!
Vardır bir bildikleri elbet!
Çalıştılar, hesapladılar!
Dinlemeyin! Önemi yok!
Siz kalkmış grafik yataydır, haftaya tedbirli açalım kararı alıyorsunuz!
Pandemiye de bekleriz sizleri!
Yoğun bakıma da!
Açın her yeri!
Bu aldığınız kararla yarın insanlar zaten artık sokaklardadırlar!
Bu arada neden yarından açmazsınız?
Zaten kaç gündür yeni vaka yok,
Bence beklemeyin ,bir an önce ne yaşanacaksa onu yaşayalım derim ben!
Sizce?”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’de koronavirüsten ölen 4. kişi AK Partili vekilin eniştesi çıktı14 Nisan 2020 Salı 10:34
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu14 Nisan 2020 Salı 10:30
  • Kasti Hasar, Sarhoşluk, Uygunsuz Tavır Ve Hareket14 Nisan 2020 Salı 10:20
  • 54 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti14 Nisan 2020 Salı 10:19
  • Dr. Uçaner: "Bu saatten sonra kimseyi evde tutamazssınız"14 Nisan 2020 Salı 10:16
  • Eşitsiz maaşlar nedeni ile Sosyal Sigortalar Dairesi'nde işi bırakıyorlar14 Nisan 2020 Salı 09:39
  • İŞAD’dan Hükümete Eleştiri14 Nisan 2020 Salı 09:37
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!14 Nisan 2020 Salı 08:40
  • Tapu Dairesi, Motorlu Araçlar Kayıt Dairesi ve Posta Dairesi açılıyor...13 Nisan 2020 Pazartesi 21:33
  • Bakanlar Kurulu, korona virüsü ile ilgili tedbirler çerçevesinde, İhracata yönelik iş yerlerine izin verileceğini duyurdu13 Nisan 2020 Pazartesi 21:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti