Dr.Uçaner: Henüz daha başındayız panik yapmayın

Salamis Otel'de çalışan ve günlerdir karantinada olan yaklaşık 100 kişiye yapılan testlerden 34’ünün testi pozitif çıktı.

Dr. Erol Uçaner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile testlerin hızlı kitlerle yapıldığına dikkat çekti. Panik yapılmaması gerektiğini dikkat çeken Uçaner, pozitif çıkan 34 testin doğruluklarının teyit edileceğini ifade etti.

Uçaner’in açıklaması şöyle:

Panik yok, testler hızlı kitlerle yapılmıştır, doğrulukları teyit edilecektir.

Sakinliğimizi koruyalım!

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