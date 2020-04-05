Dr. Uçaner'den sert tepki! "Biz evde kal çağrısı yaparken..."

İşte o açıklama;

Şaka bile olamazsınız!!!

Yemin ederim,çok ağır ödeyceksiniz bunu !

Vebalini ödeyemeyeceksiniz!

Şaka bile olamazsınız!!!

Yemin ederim,çok ağır ödeyceksiniz bunu !

Vebalini ödeyemeyeceksiniz!

Yazıklar olsun, koltuklara yapıştık evlerimizde oturmaktan tam 23 gündür!!

Hastanede pandemide covidli hastalarla halkı korumak için savaşırık!!

Evde kalın çağrısı yaparık,teması azaltın çağrısı yaparık!!!

Siz kalmış haklı ateşe atıyorsunuz!!!

İyi düşünün bu hatanızı!!!

Çok ağır ödeyceksiniz!!!

Erken iken dönünüz yoksa bu halk size cevabını çok kötü verecek!!

Bizi ayaklandırmayın!!!

Sizin paranız!!!

Bizim insanlarımızın canı sözkonusu!!

Ayıptır!!! Günahtır!!!c

Hastanede pandemide covidli hastalarla halkı korumak için savaşırık!!

Evde kalın çağrısı yaparık,teması azaltın çağrısı yaparık!!!

Siz kalmış haklı ateşe atıyorsunuz!!!

İyi düşünün bu hatanızı!!!

Çok ağır ödeyceksiniz!!!

Erken iken dönünüz yoksa bu halk size cevabını çok kötü verecek!!

Bizi ayaklandırmayın!!!

Sizin paranız!!!

Bizim insanlarımızın canı sözkonusu!!

Ayıptır!!! Günahtır!!!