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Dr. Vaiz: Böylesi günlerde karalama kampanyaları çok itibar görür ancak doğrular devrimcidir

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Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, “Böylesi günlerde karalama kampanyaları çok itibar görür. Ancak doğrular devrimcidir” ifadelerine yer verdi.
Dr. Vaiz: Böylesi günlerde karalama kampanyaları çok itibar görür ancak doğrular devrimcidir

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, “Böylesi günlerde karalama kampanyaları çok itibar görür. Ancak doğrular devrimcidir” ifadelerine yer verdi.

“Denetlenmeye hazırız, takdir halkımızındır” sözlerine yer veren Vaiz’in paylaşımı şu şekilde:

"Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi, Hekimleri, Hemşireleri ve Tüm çalışanlarıyla bir ailedir. Pandemi başladıktan sonra hijyen kuralları ve alınan tedbirler dolayısıyla tüketilen malzeme artmıştır. Örneğin eskiden maske takmak önlük giymek, eldiven kullanmak bazı bölümlerde rutin kullanılırken herkese zorunluluk yoktu. Kullanılan malzemelerin tümü bilgisayarlarda kayıtlıdır. TÜM isteyenler alıp inceleyebilir. Başhekimlik ve Eczanemiz canla başla çalışmaktadır. Böylesi günlerde karalama kampanyaları çok itibar görür. Ancak doğrular devrimcidir. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eczanesinden malzeme
dağıtımı yapılan servislerin listesini paylaşmak gerekir.

DENETLENMEYE HAZIRIZ, TAKDİR HALKIMIZINDIR…

Dahiliye, kardiyoloji, koroner bakım, anjiyo, ortopedi, nöroloji, KGB, göz, cerrahı, üroloji, kadın doğum, ameliyathane, anestezi, ayılma, kalp damar cerrahisi, kalp damar cerrahisi yoğun bakım, kalp damar cerrahisi ameliyathane, kalp damar cerrahisi anestezi, kalp damar cerrahisi perfüzyon, çocuk, yeni doğan, hemodiyaliz, böbrek nakil,112 acil, göğüs, enfeksiyon, çocuk onkolojisi, çocuk yoğun bakım, onkoloji, hematoloji, kemoterapi, radyasyon onkolojisi, karantina servis, karantina yoğun bakım, karantina göğüs, infeksiyon, karantina KGB, karantina kadın doğum, karantina Zaim Öğrenci Yurdu, ateş polikliniği, kan bankası, talasemia servisi, diyabet, DNA laboratuvarı, morg, patoloji, atölyeler, diyetisyenler, camasirhane, mutfak, ustabaşı, otoklav, biyokimya, hematoloji laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı…
Çalışanların motivasyonunu kırmayınız.
Evde kal güvende kal…"

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