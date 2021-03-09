Dr. Yağmur Aldağ:Komplo teorileri ve hurafelerden kendinizi sakının!

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Yağmur Aldağ Koronavirüsle ilgili komplo teorilerine tepki gösterdi.
DETAY-SOSYAL MEDYA
Dr. Yağmur Aldağ'ın sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım:
Meğer virüs yokmuş...?
Meğer PCR yalanmış...?
Meğer biz bunca zaman boşu boşuna canımızı dişimize takarak çalışıyor muşuz...?
Meğer biz boşu boşuna ailelerimizden sevdiklerimizden uzakta kalmışız...?
Meğer biz boşu boşuna hastalarımızı tedavi ediyor muşuz...?
Meğer biz boşu boşuna kurtaramadığımız hastalarımız için üzülüyor muşuz...?
Meğer boşuna maske takıyor, meğer saatlerce boşuna tulumlar içinde hastarımızı muayene ediyor muşuz...?
Meğer boşu boşuna Aşı olmayı önermişiz...?
Meğerse herşey boşu boşunaymış...?
Ne denir ki...
Allah Akıl fikir versin...
Kimsenin şüphesi olmasın, biz pandemi hekimleri ve hemşireleri olarak bildigimiz öğrendiğimiz, öğreneceğimiz doğrularla hastalarımıza gözümüz gibi bakmaya ve tedavi etmeye devam edeceğiz...
REHBERİMİZ BİLİM.
Komplo teorileri ve hurafelerden kendinizi sakının!
Dr Yağmur ALDAĞ
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