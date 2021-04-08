Dr. Zeki Cangül: Ciddi bir reaksiyon geçirenler, ikinci aşıdan uzak dursun

Aşı yaptıracaklar hangi aşıyı yaptıracakları konusunda kararsız. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Cangül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer bir hastanın alerjik reaksiyonu var ise tercihen Sinovac aşısını yaptırması daha iyi olur” dedi.

Aşı yaptıracaklar hangi aşıyı yaptıracakları konusunda kararsız. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Cangül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer bir hastanın alerjik reaksiyonu var ise tercihen Sinovac aşısını yaptırması daha iyi olur” dedi.

Cumhuriyet'ten İrem Ece Çabuk'un haberine göre, Cangül, "Ölü aşılar farklı. Geleneksel aşılarda biz herhangi bir alerjik reaksiyon veya anaflaktik reaksiyon görmedik. Dolayısıyla daha önceden deneyimi olan aşılar olduğu için ve uzun süredir Türkiye’de de kullanıldı ve bugüne kadar da herhangi bir sorun yaşanmadı. Eğer bir hastanın alerjik reaksiyonu var ise tercihen Sinovac aşısını yaptırması daha iyi olur” dedi.

"Aşıları hastanede yaptırın"

Aşıların vücutta kaşıntı, kabarma, kızartı, fenalık hali ve onla beraber aniden sıcak basması, ter basması gibi reaksiyonların da olabileceğini belirten Cangül şunları söyledi:

"Vücutta kaşıntı, kabarma, kızartı, fenalık hali ve onla beraber birdenbire sıcak basması, ter basması, nefes alış zorlukları meydana gelebilir. Zaten o noktaya varılırsa artık anaflaktik reaksiyon göstermeye başlamış demektir. Dolayısıyla bu tür hastalar, daima aşı yapılacağı zaman 15-20 dakikalık beklemeli ki bu reaksiyonlar erken ya da geç dönemde meydana gelebilir. Erken dönemde, ilk yarım saat içerisinde ortaya çıkan yine benzer şikayetlerle beraber stereoid hatta anaflaktik reaksiyona gidiş varsa adrenalin mutlaka bacağın yan tarafından yapılmalıdır diye düşünüyorum. Eğer hasta alerjik bünyeye sahipse hangi aşıyı yaptıracaksa, lütfen hastane şartlarında yaptırsın. Aile hekiminde de değil hastanede yaptırsın.”

Şu ana kadar Sinovac aşısında herhangi bir alerjik reaksiyon görmediklerini ifade eden Cangül, “Hafif ateş basması her aşıda vardır ve enjeksiyon yerinde ağrı da olabilir. Kişi, hastanede 30 dakika beklemediyse ve ateş basması gibi yan etkilerin dışında alerjik belirtiler gösterdiyse doktora başvurmalı. Hastada herhangi bir reaksiyon varsa, ki belki aşıya da bağlı değildir. Bunu da her zaman bilemiyoruz. Söz konusu reaksiyonlar aşıdan sonra geliştiyse de hastada bazen heyecana bağlı çarpıntılar olabiliyor. Onun dışında bulantı ve kusmalarda meydana gelebiliyor. Bu durumda tabii ki hemen doktora başvurması gerekiyor. Bu reaksiyonları ilk 30 dakika geçtikten sonra da gözlemleyebiliyoruz. İlerleyen saatlerde bazı hastalarımda halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, ateş basması oldu. Bunlar önemli değil biz bunları zaten hastalarımıza söylüyoruz ve böyle durumlarda parasetamol almasını öneriyoruz ama daha ilerleyen şikayetleri varsa bizi mutlaka aramaları gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Reaksiyon gösteren ikinci dozu olmasın"

Alerjik reaksiyon gösteren hastaların ikinci aşıyı yaptırmaması gerektiğini söyleyen Cangül sözlerini şöyle noktaladı:

"Ne olursa olsun sadece aşı değil herhangi bir enjeksiyonda da böyle. Dolayısıyla sadece aşıya da bağlamamak lazım. Eğer bir hasta enjeksiyon sonrası herhangi bir rahatsızlık geçirmişse ikinci aşıyı yapmak doğru değil. Nasıl bir sorun olacağını kestiremeyiz ama bunlar ateş basması, hafif ağrı gibi basit birtakım reaksiyonlar ise aşıdan vazgeçmek doğru değildir. Ciddi bir reaksiyon geçirmişse ikinci aşıdan uzak durmak gerekiyor.

Şunu da belirtmek gerekirse bir hastaya bir aşıyı yaptınız. ‘İkinci aşı ne olmalı?’ diye sorarsanız. Birinci aşı ne ise ikinci aşıda aynısı olmalıdır. Yavaş yavaş çalışmalar da ilerledikçe bizlere söylenecek ve biz de hastalarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz."