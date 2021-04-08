  • BIST 1.417
  • Altın 459,352
  • Dolar 8,1471
  • Euro 9,7156
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Dr. Zeki Cangül: Ciddi bir reaksiyon geçirenler, ikinci aşıdan uzak dursun

» »
Aşı yaptıracaklar hangi aşıyı yaptıracakları konusunda kararsız. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Cangül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer bir hastanın alerjik reaksiyonu var ise tercihen Sinovac aşısını yaptırması daha iyi olur” dedi.
Dr. Zeki Cangül: Ciddi bir reaksiyon geçirenler, ikinci aşıdan uzak dursun

Aşı yaptıracaklar hangi aşıyı yaptıracakları konusunda kararsız. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Cangül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer bir hastanın alerjik reaksiyonu var ise tercihen Sinovac aşısını yaptırması daha iyi olur” dedi.

Cumhuriyet'ten İrem Ece Çabuk'un haberine göre, Cangül, "Ölü aşılar farklı. Geleneksel aşılarda biz herhangi bir alerjik reaksiyon veya anaflaktik reaksiyon görmedik. Dolayısıyla daha önceden deneyimi olan aşılar olduğu için ve uzun süredir Türkiye’de de kullanıldı ve bugüne kadar da herhangi bir sorun yaşanmadı. Eğer bir hastanın alerjik reaksiyonu var ise tercihen Sinovac aşısını yaptırması daha iyi olur” dedi.

"Aşıları hastanede yaptırın"

Aşıların vücutta kaşıntı, kabarma, kızartı, fenalık hali ve onla beraber aniden sıcak basması, ter basması gibi reaksiyonların da olabileceğini belirten Cangül şunları söyledi:

"Vücutta kaşıntı, kabarma, kızartı, fenalık hali ve onla beraber birdenbire sıcak basması, ter basması, nefes alış zorlukları meydana gelebilir. Zaten o noktaya varılırsa artık anaflaktik reaksiyon göstermeye başlamış demektir. Dolayısıyla bu tür hastalar, daima aşı yapılacağı zaman 15-20 dakikalık beklemeli ki bu reaksiyonlar erken ya da geç dönemde meydana gelebilir. Erken dönemde, ilk yarım saat içerisinde ortaya çıkan yine benzer şikayetlerle beraber stereoid hatta anaflaktik reaksiyona gidiş varsa adrenalin mutlaka bacağın yan tarafından yapılmalıdır diye düşünüyorum. Eğer hasta alerjik bünyeye sahipse hangi aşıyı yaptıracaksa, lütfen hastane şartlarında yaptırsın. Aile hekiminde de değil hastanede yaptırsın.”

Şu ana kadar Sinovac aşısında herhangi bir alerjik reaksiyon görmediklerini ifade eden Cangül, “Hafif ateş basması her aşıda vardır ve enjeksiyon yerinde ağrı da olabilir. Kişi, hastanede 30 dakika beklemediyse ve ateş basması gibi yan etkilerin dışında alerjik belirtiler gösterdiyse doktora başvurmalı. Hastada herhangi bir reaksiyon varsa, ki belki aşıya da bağlı değildir. Bunu da her zaman bilemiyoruz. Söz konusu reaksiyonlar aşıdan sonra geliştiyse de hastada bazen heyecana bağlı çarpıntılar olabiliyor. Onun dışında bulantı ve kusmalarda meydana gelebiliyor. Bu durumda tabii ki hemen doktora başvurması gerekiyor. Bu reaksiyonları ilk 30 dakika geçtikten sonra da gözlemleyebiliyoruz. İlerleyen saatlerde bazı hastalarımda halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, ateş basması oldu. Bunlar önemli değil biz bunları zaten hastalarımıza söylüyoruz ve böyle durumlarda parasetamol almasını öneriyoruz ama daha ilerleyen şikayetleri varsa bizi mutlaka aramaları gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Reaksiyon gösteren ikinci dozu olmasın"

Alerjik reaksiyon gösteren hastaların ikinci aşıyı yaptırmaması gerektiğini söyleyen Cangül sözlerini şöyle noktaladı:

"Ne olursa olsun sadece aşı değil herhangi bir enjeksiyonda da böyle. Dolayısıyla sadece aşıya da bağlamamak lazım. Eğer bir hasta enjeksiyon sonrası herhangi bir rahatsızlık geçirmişse ikinci aşıyı yapmak doğru değil. Nasıl bir sorun olacağını kestiremeyiz ama bunlar ateş basması, hafif ağrı gibi basit birtakım reaksiyonlar ise aşıdan vazgeçmek doğru değildir. Ciddi bir reaksiyon geçirmişse ikinci aşıdan uzak durmak gerekiyor.

Şunu da belirtmek gerekirse bir hastaya bir aşıyı yaptınız. ‘İkinci aşı ne olmalı?’ diye sorarsanız. Birinci aşı ne ise ikinci aşıda aynısı olmalıdır. Yavaş yavaş çalışmalar da ilerledikçe bizlere söylenecek ve biz de hastalarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz."

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya'da seks işçileri aşılamada öncelik istedi: Ön saftayız08 Nisan 2021 Perşembe 19:51
  • Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 7 metrelik tırnaklarını 30 yıl sonra kestirdi08 Nisan 2021 Perşembe 19:51
  • Dünyada ilk: Yaşayan birinden alınan akciğer dokuları Covid-19 hastasına nakledildi08 Nisan 2021 Perşembe 19:45
  • Papa'dan Dünya Bankası ve IMF'ye çağrı: Yoksul ülkelerin borçlarını silin08 Nisan 2021 Perşembe 19:13
  • Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor08 Nisan 2021 Perşembe 16:55
  • Forbes: Covid-19 sağlık alanında yeni milyarderler yarattı07 Nisan 2021 Çarşamba 22:21
  • Facebook'a siber saldırı: Ele geçirilen bilgiler arasında cep telefonu numaranız var mı?07 Nisan 2021 Çarşamba 22:05
  • Taco yeme yarışmasında boğularak ölen kişinin ailesi tazminat davası açtı07 Nisan 2021 Çarşamba 21:27
  • Kopan buzulda uyuyup kendini Avrupa'da bulan kutup hayvanı, evine dönmek için gemilere "otostop" çekiyor07 Nisan 2021 Çarşamba 21:02
  • Facebook'tan bilgileri sızdırılan 533 milyon kullanıcıdan biri misiniz?07 Nisan 2021 Çarşamba 20:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti