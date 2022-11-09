Drag Queen yarışmasına konuk olan Kanada Başbakanı büyük tartışma yarattı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde bir travesti şov programına katılarak tartışma yarattı.

LGBT hareketine verdiği destekle tanınan Trudeau, televizyonda travestilerin katıldığı Drag Queen yarışmasına özel konuk olarak katılarak bir anda dikkatleri üzerine çekti. Dünyada bu tarz bir yarışmaya katılan ilk lider olan Trudeau'yu şovun yeni sezon tanıtım filminde gören Kanadalılar büyük şaşkınlık yaşadı. Fragmanda, Trudeau kadın kılığına giren yarışmacılarla beraber görülürken “Şimdi onun hikayesini yazıyoruz” deniyor.

‘CİDDİ KONULARLA İLGİLENSİN’

Başbakanın tartışmalı programa konuk olması ülkede bazı eleştirilere de yol açtı. Sosyal medyada birçok kişi, “çocuklara ve gençlere kötü örnek olduğunu savundukları” programa bir başbakanın konuk olmasını kınadı. Bazı Kanadalılar, Trudeau'nun ülkede ekonomik kriz yaşanırken önemli siyasi meseleler ve ciddi konularla ilgilenmesi gerektiği, drag queen yarışmasına katılmasının gereksiz olduğu yorumunda bulundu.

Drag Queen yarışması Kanada’da muhafazakar kesimlerin tepkisini çekiyor.

Bazı izleyicilerse, travestilerin cinsel içerikli şovları çocukların önünde sergilediğini belirterek programı kınadı. Bir kişi, başbakan için “Krizle uğraşmak yerine drag queen'lerle şaklaban gibi dans ediyor” yorumunu yaptı. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ise Trudeau'ya destek çıkarak başbakanın muhafazakarlara gereken yanıtı verdiğini söyledi.

Trudeau, daha önce de LGBTQ yürüyüşlerine katılarak ve harekete destek açıklamaları yaparak muhafazakar kesimlerin tepkisini çekmişti.