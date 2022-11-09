  • BIST 4.360,96
  • Altın 1018.767
  • Dolar 18.5746
  • Euro 18.601
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Drag Queen yarışmasına konuk olan Kanada Başbakanı büyük tartışma yarattı

» »
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu travestilerin yarıştığı şov programının yeni sezon tanıtım filminde görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Drag Queen yarışmasına konuk olan Kanada Başbakanı büyük tartışma yarattı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde bir travesti şov programına katılarak tartışma yarattı.

LGBT hareketine verdiği destekle tanınan Trudeau, televizyonda travestilerin katıldığı Drag Queen yarışmasına özel konuk olarak katılarak bir anda dikkatleri üzerine çekti. Dünyada bu tarz bir yarışmaya katılan ilk lider olan Trudeau'yu şovun yeni sezon tanıtım filminde gören Kanadalılar büyük şaşkınlık yaşadı. Fragmanda, Trudeau kadın kılığına giren yarışmacılarla beraber görülürken “Şimdi onun hikayesini yazıyoruz” deniyor.

‘CİDDİ KONULARLA İLGİLENSİN’

Başbakanın tartışmalı programa konuk olması ülkede bazı eleştirilere de yol açtı. Sosyal medyada birçok kişi, “çocuklara ve gençlere kötü örnek olduğunu savundukları” programa bir başbakanın konuk olmasını kınadı. Bazı Kanadalılar, Trudeau'nun ülkede ekonomik kriz yaşanırken önemli siyasi meseleler ve ciddi konularla ilgilenmesi gerektiği, drag queen yarışmasına katılmasının gereksiz olduğu yorumunda bulundu.

Drag Queen yarışması Kanada’da muhafazakar kesimlerin tepkisini çekiyor.

Bazı izleyicilerse, travestilerin cinsel içerikli şovları çocukların önünde sergilediğini belirterek programı kınadı. Bir kişi, başbakan için “Krizle uğraşmak yerine drag queen'lerle şaklaban gibi dans ediyor” yorumunu yaptı. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ise Trudeau'ya destek çıkarak başbakanın muhafazakarlara gereken yanıtı verdiğini söyledi.

Trudeau, daha önce de LGBTQ yürüyüşlerine katılarak ve harekete destek açıklamaları yaparak muhafazakar kesimlerin tepkisini çekmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi heyeti Brüksel’de temaslarda bulunuyor08 Kasım 2022 Salı 16:06
  • Fransa’da Katolik Kilisesi Kardinali iğrenç olayı itiraf etti08 Kasım 2022 Salı 12:10
  • Fransız Kardinal 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiğini itiraf etti08 Kasım 2022 Salı 08:48
  • Polonya’da ‘Kadınlar aşırı alkol tüketiyor’ tartışması07 Kasım 2022 Pazartesi 23:28
  • Polonya Cumhurbaşkanı Duda: “AB’ye çok fazla iyi niyet gösteriliyor”07 Kasım 2022 Pazartesi 21:36
  • Macron, Türkiye, Çin ve Rusya’yı Afrika’da emperyalist güç olmakla suçladı07 Kasım 2022 Pazartesi 19:30
  • İsveçli bakandan Türkiye’ye yönelik skandal sözler07 Kasım 2022 Pazartesi 19:15
  • İtalya, STK gemisindeki göçmenleri “seçerek” aldı07 Kasım 2022 Pazartesi 18:57
  • Türkiye-Yunanistan gerilimi: Atina’nın seçenekleri ortaya çıktı07 Kasım 2022 Pazartesi 15:58
  • Yunanistan ile Finlandiya arasında kritik zirve: Türkiye de gündeme geldi06 Kasım 2022 Pazar 22:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti