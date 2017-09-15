Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde “Yollarda Değil Parkularda Hız” sloganı ile “drag” yarışı düzenleniyor

Toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, “gençlerin ve araç sürücülerinin hız tutkularını yollarda değil uluslararası kurallar ve güvenlik uygulamaları çerçevesinde kullanmalarına olanak sağlamak, gençlere ve topluma alkol ve madde tesiri altında sürüş yapmamaları mesajını vermek” adına “Drag Yarışı” düzenleyecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Akıncılar Belediyesi, Polis Genel Müdürlüğü, Spor Dairesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla Afrodizyak Organizasyon’un koordinatörlüğünde Kıbrıs Türk Otomobil Kulübü, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Spor Yazarları Derneği ve sponsorlarla işbirliği halinde gerçekleştirilecek yarışla ilgili basın toplantısı yarın saat 11.00’de Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.