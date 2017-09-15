 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.029
  • Altın 146,538
  • Dolar 3,4322
  • Euro 4,0918
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAMerkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim

Drag yarışı düzenleniyor

» »
Drag yarışı düzenleniyor
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde “Yollarda Değil Parkularda Hız” sloganı ile “drag” yarışı düzenleniyor

Toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, “gençlerin ve araç sürücülerinin  hız tutkularını yollarda değil uluslararası kurallar ve güvenlik uygulamaları çerçevesinde kullanmalarına olanak sağlamak, gençlere ve topluma alkol ve madde tesiri altında sürüş yapmamaları mesajını vermek” adına “Drag Yarışı” düzenleyecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Akıncılar Belediyesi,  Polis Genel Müdürlüğü, Spor Dairesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla Afrodizyak Organizasyon’un koordinatörlüğünde Kıbrıs Türk Otomobil Kulübü, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Spor Yazarları Derneği ve sponsorlarla işbirliği halinde gerçekleştirilecek yarışla ilgili basın toplantısı yarın saat 11.00’de Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 5’inci Dağ Bisikleti Yarışı düzenleniyor08 Eylül 2017 Cuma 14:12
  • 3. Uluslararası Kite Surf Yarışması yapıldı05 Eylül 2017 Salı 09:48
  • İşte en pahalı 10 Türk futbolcu!31 Ağustos 2017 Perşembe 16:48
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, milli yüzücü Sevinç’i kabul etti29 Ağustos 2017 Salı 12:21
  • Cevat Yıldız dünya 3'üncüsü oldu!27 Ağustos 2017 Pazar 16:47
  • KKTC Golf Federasyonu’ndan açıklama:Yıpratmaya yönelik haberler yapılıyor21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:02
  • Veteranlar'dan Masa Tenisi'nde önemli başarı20 Ağustos 2017 Pazar 09:31
  • 4x100 Türkiye Bayrak Takımı, dünya yedincisi oldu. Bolt dramatik bir şekilde veda etti!i13 Ağustos 2017 Pazar 10:15
  • Milli gururumuz Yiğitcan, Bolt'un son faal yarışında koşacak12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:01
  • Maraş Klübü Arter'e teşekür ziyaretinde bulundu10 Ağustos 2017 Perşembe 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti