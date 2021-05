Drag yarışları başlıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği geçtiğimiz hafta sonu 2021 yılının ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

8 Mayıs Cumartesi günü Ercan Havalimanı yanındaki Akıncılar tünelinde yapılan antrenmanlarda, birbirinden güçlü 42 araç günün Best Time’ı için kıyasıya mücadele ettiler. Günün en hızlısı 11.388 sn’lik derecesi ile Emre Erosal oldu. 4-5 Haziran CAHİT NECİPOĞLU LTD. OTO-MOTO DRAG yarışına hazırlık niteliğinde olan bu yarışta, derneğin bünyesine yeni kattığı 26 genç hakem de tam not aldı.

15 Yıl Aradan Sonra Motosikletler ve Arabalar Aynı Organizasyonda Yarışacak

2006 yılında Geçitkale havalimanında düzenlenen efsanevi drag yarışından buyana ilk kez Otomobil ve Motosiklet Drag yarışları ayni organizasyon çatısı altında yapılıyor. 4-5 Haziran da Cahit Necipoğlu Ltd. ana sponsorluğunda yapılacak ve 2 gün sürecek yarışa şimdiden 60 araç kayıt yaptırmış durumda.

Araçlar Geçtiğimiz Yıllara Oranla Daha Hızlı

Geçtiğimiz yıllarda drag yarışlarına katılan güçlü araçların genelde yurtdışından olduğunu belirten Başkan İsmet Tufan. Bu sezon pandemiden dolayı yurtdışından katılım olmadığını fakat kayıt yaptıran araçların geçtiğimiz yıllara göre çok daha hızlı olduklarını da sözlerine ekledi.

Drag pisti şart

Drag yarışının ülkemizde en yoğun ilgiyi gören motor sporlarından biri olduğuna dikkat çeken İsmet Tufan. Ülkemizde dünya standartlarında bir Drag pistinin artık şart olduğunu, yapılacak olan pistin uluslararası ilgi göreceğini ve ülke tanıtımına da yarar sağlayacağını belitti.