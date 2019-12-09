"Drama eğitim ve öğretimin her kademesinde başvurulması gereken bir sanat dalıdır"

Etkileşimli Drama Derneği’nden Drama lideri İpek Denizli Karagöz tarafından gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinlikte tarihsel bir yolculuk yapılarak drama etkinliği gerçekleştirildi.

Drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir

Dramanın, insanı aktif kılan ve öğrenmeyi kolaylaştıran bir etkinlik olduğunu söyleyen Karagöz, dramanın insanı kuşattığını ve geliştirdiğini dile getirdi. “Eğitim ve öğretimde öğretmenler pek çok konuda dramadan yararlanırlar. Rol oynama, yaratıcı dramanın önemli araçlarından biridir. Drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya, demokratik olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir. Drama yoluyla öğrenme hızlandırılır, etkinleştirilir” diyen Karagöz, bu çalışmaların öğrencinin sözcükleri, tutum ve davranışları, devinimleri ve yaşam durumlarını anlamlandırmasını sağladığını ifade etti.

Etkileşimli gerçekleşen etkinlikte Karagöz, öğrenciler ile bir zaman yolculuğuna çıkarak Kıbrıs adası ile ilgili bir drama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda öğrenciler geridönütlerini boyalar ve şekiller ile resmetti.