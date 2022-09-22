Drew Barrymore seks itirafıyla gündem oldu

ABD'li oyuncu Drew Barrymore, kendi adını taşıyan şov programının salı günü yayınlanan bölümünde sekse olan bakış açısını paylaşması duyanları şaşırttı.

39 yaşındaki aktör Andrew Garfield’ın “Silence” filmindeki rolü için altı ay boyunca kimseyle birlikte olmadığını öğrenen Drew Barrymore, kendisinin seks yapmadan “yıllarca” yaşayabileceğini itiraf etti.

47 yaşındaki aktris, “The Drew Barrymore Show”un yayınlanan son bölümünde programın diğer sunucusu Ross Mathews ile metot oyunculuğunu ve “rol için 6 ay seks yapmama” kararını tartıştı.

Bu karardan etkilenmemiş görünen Barrymore için, Mathews, “Manşet bu: ‘Drew altı ay boyunca dayanabilir, önemli değil'” diyerek şaka yaptı.

Barrymore ise onu düzelterek seksten “yıllarca” uzak durabileceğini söyledi ve “Benim sorunum ne ki?” dedi.

Andrew Garfield…

KENDİSİ DE AYNI YOLLARDAN GEÇMİŞ

Metot oyunculuğu, bir karakterin duygularını anlayarak performans ortaya koymaya çalışan bir dizi teknikten oluşur ve oyuncular bazen bir karakteri oluşturmak için kendi deneyimlerini kullanırlar.

Ünlü aktris, bazı aktörlerin neden metot oyunculuğunu uyguladıklarını anladığını ve çekimler sırasında bir karaktere dönüşmeleri ve kendilerini tamamen adamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kendisinin de aynı yollardan geçtiğini belirten Barrymore, “‘Grey Gardens’ filminde Edie Beale’i canlandırırken o kadar gergindim ki sette herkesle sohbet etmedim, sadece gerçekten karakterimde kaldım” dedi.