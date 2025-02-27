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Drift NEU-yarış tutkunlarının buluşma noktası oldu

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Drift yarışlarına gönül verenler, hafta sonu düzenlenen özel bir etkinlikte bir araya geldi. Şehir içindeki tehlikeli yarışların önüne geçmek ve drift tutkunlarına güvenli bir ortam sunmak amacıyla düzenlenen buluşma, büyük ilgi gördü.
Drift NEU-yarış tutkunlarının buluşma noktası oldu

Etkinliğin organizatörleri, amaçlarının drift sporunu daha geniş kitlelere tanıtmak ve güvenli bir ortamda bu sporu yapma imkanı sunmak olduğunu vurguladı. Organizatörlerden yapılan açıklamada, "Drift camiasının bu kadar büyük ilgi göstermesi bizi çok mutlu etti. Hız tutkusu olan gençleri ve yetişkinleri pistlere çekerek, hem yeteneklerini sergilemelerini sağlıyoruz hem de trafik güvenliğini artırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Etkinlik, Drift Camiasında Memnuniyet Yarattı

Etkinliğe katılan drift tutkunları, organizasyonun kusursuzluğuna dikkat çekerek, memnuniyetlerini dile getirdi."Bu tür etkinlikler sayesinde hem yeteneklerimizi sergileyebiliyoruz hem de güvenli bir ortamda eğlenebiliyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir piste sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Organizatörlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

İzleyicilerden Büyük İlgi

Etkinlik, sadece drift pilotlarının değil, aynı zamanda izleyicilerin de büyük ilgisini çekti. Pist kenarını dolduran yüzlerce kişi, drift pilotlarının nefes kesen performanslarını heyecanla takip etti. Etkinlik boyunca adrenalin dolu anlar yaşanırken, katılımcılar ve izleyiciler unutulmaz bir gün geçirdi.

Güvenli Sürüşün Önemi Vurgulandı

Drift NEU, sadece bir yarış etkinliği olmanın ötesinde, güvenli sürüşün önemine de dikkat çekti. Organizatörler, şehir içindeki tehlikeli yarışların önüne geçmek ve drift tutkunlarına güvenli bir ortam sunmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Etkinlik, bu amaca ulaşarak hem drift camiasına hem de izleyicilere keyifli ve güvenli bir deneyim yaşattı.

Enver Haskasap: "Amacımıza Ulaştık"

Drift NEU Racing Team pilotu Enver Haskasap, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kampüsünde hayata geçirilen ülkenin ilk drift pisti "Drift NEU" ile amaçlarına ulaştıklarını belirtti. Haskasap, pistin projesini hayata geçirme amaçlarının ülkede yaşanan trafik kazalarını azaltmak ve hız tutkunlarına güvenli bir ortam sunmak olduğunu vurguladı. Yapılan etkinliklere yoğun katılımlarla  amacımıza  ulaştığımızın  bir göstergesi olduğunu ifade etti.

 Uluslararası Standartlarda Pist

Haskasap, Drift NEU'nun sadece ülkenin ilk ve tek drift pisti olmakla kalmadığını, aynı zamanda uluslararası standartlara uygun olarak tasarlandığını ve inşa edildiğini söyledi. 10.000 kişilik seyirci kapasitesiyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek nitelikte olan pistin, hem sporcuların hem de seyircilerin güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığı bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Grubu'nun Spora Yatırımı

Yakın Doğu Grubu'nun spora yaptığı yatırımların önemine dikkat çeken Haskasap, bu tür projelerin gençlerin spora yönlendirilmesi ve trafik kazalarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Drift NEU'nun, sadece bir spor tesisi olmanın ötesinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak hayata geçirildiğini ifade etti.

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