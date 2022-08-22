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Drift Şampiyonası Eylül’de başlıyor

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Kuzey Kıbrıs 2022 Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı Eylül’de yapılacak
Drift Şampiyonası Eylül’de başlıyor

NEU Drift ile Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün ortaklaşa organize ettiği ve Pandemi sebebi ile ara verilen Drift sporu için hazırlıklar sürüyor. Kuzey Kıbrıs 2022 Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı Eylül’de yapılacak.

Uzun bir aranın ardından Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Drift NEU ile Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün işbirliği devam edecek. Yeni sezonun Eylül ayında başlayacağı açıklanırken, geçtiğimiz yıllarda olduğu Pro ile Semi-Pro kategorilerinin olacağını açıklandı.

Sezon başlamadan sporcu toplantısı yapılacağı da açıklanırken, bu sezon yine Drift Masters hakemlerinin bizimle olacağı da duyuruldu. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 yarıştan oluşacak yeni sezon 24-25 Eylül tarihleri arasında organize edilecek yarışla başlayacak. Sezonun ikinci yarışı 5-6 Kasım tarihleri arasında ve üçüncü yarışı 3-4 Aralık tarihleri arasında yapılacak. İlk yarışın büyük ihtimalle Lefkoşa’da olacağı belirtilirken diğer yarışların hangi pistlerde olacağı ileriki günlerde açıklanacak.

Kuzey Kıbrıs 2022 Drift Şampiyonası Tarihleri:

1.24-25 Eylül

2.5-6 Kasım

3.3-4 Aralık

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