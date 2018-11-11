Üçüncü yarışın galibi Haskasap oldu

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği KKTC Drift Şampiyonası’nda sezon, Cemsa Sporting Center’de yapılan üçüncü yarışla devam etti. Sabah saatlerinde yapılan antrenmanların ardından sıralama turları ile devam eden organizasyonda ikili eşleşmeler ile heyecan tavan yaptı