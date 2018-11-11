Drift yarışı yapıldı
Üçüncü yarışın galibi Haskasap oldu
Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği KKTC Drift Şampiyonası’nda sezon, Cemsa Sporting Center’de yapılan üçüncü yarışla devam etti. Sabah saatlerinde yapılan antrenmanların ardından sıralama turları ile devam eden organizasyonda ikili eşleşmeler ile heyecan tavan yaptı
KKTC Drift Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı 11 Kasım 2018 Pazar Cemsa Sporting Center’de yapıldı. 24 yarışmacının mücadele ettiği yarışı Drift NEU pilotu Enver Haskasap kazandı
11 Kasım 2018 Pazar 20:50
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