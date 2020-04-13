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Drogba, Özel Hastanesini Kovid-19 Merkezi Olarak Devletin Hizmetine Sundu

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Drogba, Özel Hastanesini Kovid-19 Merkezi Olarak Devletin Hizmetine Sundu
Drogba, Özel Hastanesini Kovid-19 Merkezi Olarak Devletin Hizmetine Sundu

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcusu Didier Drogba, ülkenin en büyük kenti Abidjan'daki özel hastanesini yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılması için devletin hizmetine sundu.

Ülke basınındaki haberlere göre Drogba, vakfına ait 2016'da hayatını kaybeden Fildişi Sahilli futbolcu Laurent Pokou'nun adını taşıyan hastanenin Kovid-19 merkezi olarak kullanılmasını teklif etti.

Abidjan Belediye Başkanı Vincent Toh Bi Irie, bu vatansever eyleminden dolayı Drogba'ya teşekkür ederek henüz tam olarak bitirilmese de hastanenin Kovid-19 mücadelesinde fonksiyonel olarak kullanabileceğini belirtti.

Fildişi Sahili hükümeti, Abidjan'da 13 ülke genelinde 45 Kovid-19 merkezi kullanacağını duyurmuştu.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 574 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bunların 85'i iyileşti, 5'i ise hayatını kaybetti.

Kariyerinde Galatasaray, Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Drogba, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

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