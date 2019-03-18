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Drogba'da çare olmadı! Akıncı maça katılmayacak!

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Pile'de yapılması planlanan MTG- Salamina maçı konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'dan açıklama geldi.
Drogba'da çare olmadı! Akıncı maça katılmayacak!

Pile'de yapılması planlanan MTG- Salamina maçı konusunda Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada maçın ara bölgede oynanmaması halinde Cumhurbaşkanı'nın katılmayacağı belirtildi.

AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Anımsandığı gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı 29 Ocak 2019 tarihinde Peace and Sport (Barış ve Spor) heyetini kabul ederek görüşmüştü.

Söz konusu görüşmede konuk heyet, Pile’de ara bölgede Mağusa Türk Gücü - Nea Salamina arasında gerçekleşmesi planlanan dostluk maçına Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı ile Rum lider Sayın Anastasiadis’i izleyici olarak davet etmek istediklerini bildirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız ara bölgede, her iki tarafa eşit davranılacak şekilde yapılması öngörülen bu etkinliğe seve seve iştirak edeceğini kendilerine söylemiştir. Daha sonra ilgili maçın söylendiği gibi ara bölgede değil de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafındaki bir sahada oynanacağının bildirilmesi üzerine, Sayın Cumhurbaşkanımız bunun önceden aktarılan bilgiyle uyumlu olmadığına dikkat çekerek, maçın işin başında planlandığı gibi ara bölgede oynanmasını talep etmiştir. Peace and Sport organizasyon sorumluları bu konudaki çalışmalarını tamamlayarak, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı’na maçın ara bölge olarak tanımlanan Pile köyünün merkezindeki iki okul arasındaki sahaya alınmasına karar verdiklerini yazılı olarak bildirdiler. Bu kararla her iki takımın ve iki muhtarın da hemfikir olduğunu bildirdiler. Bu durumda etkinliğe Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı kendilerine bildirildi. Konuyla ilgili olarak Sayın Anastasiadis’in talebi üzerinde bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Anastasiadis ile telefonda görüştü. Kendilerine bu konudaki gelişmeler aktarıldı. Sayın Anastasiadis’in de dostluk maçının ara bölgede olmasına bir itirazının olmadığı anlaşıldı. Bütün bu gelişmelerden sonra Birleşmiş Milletler’in ara bölgede yapılması planlanan bu etkinliğin güvenliği konusunda önlem yönündeki açıklamaları üzerine, bu maçın tekrar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafındaki sahada oynatılması yönünde girişimler başlatıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Peace and Sport organizasyon sorumlularının bize ilettiği şekilde, maçın ara bölgede yapılması durumunda katılmaya hazır olacaktır. Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılacak etkinliğe Sayın Cumhurbaşkanımızın bu koşullarda iştiraki ne yazık ki mümkün olamayacaktır. Cumhurbaşkanımız gelecekte, daha önce kültür etkinliklerinde yapıldığı gibi, biri kuzeyde, biri güneyde olacak şekilde karşılıklı spor etkinliği düzenlenmesi söz konusu olacaksa, bunu da iyi niyetle değerlendirip olumlu yaklaşmaya hazırdır.

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