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"Drone" ile uyuşturucu kaçakçılığı

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İran'dan Irak'ın doğu ve güney vilayetlerine "drone" aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı belirtildi.
"Drone" ile uyuşturucu kaçakçılığı

Irak'ın doğusundaki Diyala İl Meclisi Başkanı Ali Dayini, yerel medyaya verdiği demeçte, İran-Irak sınırı üzerinde "drone"lar vasıtasıyla uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığına dair ellerinde net bilgiler olduğunu ifade etti.

Dayini, sınır üzerinde kullanılan "drone"ların ortalama 250 gram uyuşturucu madde taşıyabildiğini, bu yöntemin kaçakçılar tarafından yeni kullanılmaya başlandığını söyledi.

İran'dan Irak'a son dönemde uyuşturucu sevkiyatının arttığı uyarısında bulunan Dayini, güvenlik güçlerinden sınır hattındaki kontrolleri genişletmelerini istedi.

Irak-İran sınırı üzerinde yer alan Diyala vilayeti, İran'ın batısındaki İlam ve Kirmanşah vilayetlerine komşu konumda bulunuyor.

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