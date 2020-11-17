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Drone taxi dönemi...Trafik sorununa çözüm olacak mı?

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Çin üretimi otonom drone taksi Seul’de ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Drone taxi dönemi...Trafik sorununa çözüm olacak mı?

Birçok teknolojik gelişmelere ev sahipliği yapan Güney Kore, trafik sorununa çözüm üretmek adına büyük bir adım attı. Çin üretimi EHang 216 otonom drone taksi, Güney Kore’nin başkenti Seul semalarında ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi.

EHang 216 deneme uçuşu Seul kentinde bulunan bir göl kenarı parkında saatte 50 kilometre hızla 10 dakika sürdü. Uçuş sırasında ise güvenlik önlemleri nedeniyle insan yerine 70 kilo ağırlığında pirinç çuvalları kullanıldı. Çinli drone firması EHang tarafından üretilen otonom hava aracı EHang 216, 2 yolcu taşıma kapasitesine sahip olmakla beraber araç içinde bir sürücüye ihtiyaç duymuyor.

EHang 216’nın aynı zamanda tur, ilaç nakliyesi ve yakın mesafe lojistiği için de kullanılması planlanıyor. Güney Kore, trafik sorununa çözüm olması hedeflenen otonom hava aracının 2025 yılına kadar kullanılmaya başlanmasını planlıyor.

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