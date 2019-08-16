"Drug'a hayır, drag'a evet" : Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu drag yarışı düzenliyor

Söz konusu yarış kapsamında, Bugün (16.08.2019 Cuma günü), 17:00 – 01:00 saatleri arasında test sürüşleri ile sıralama turları yapılacak

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğinden, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması bildirildi