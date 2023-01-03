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Drusiotis’in kitabına yayın yasağı getirilmesi başvurusu mahkeme tarafından reddedildi

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Güney Kıbrıs’ta, bir vatandaşın, gazeteci Makarios Drusiotis’in “Mafya Devlet: Çete Kıbrıs’taki Hukuk Devletini Nasıl Çökertti” isimli kitabına yayın yasağı getirilmesi konusunda yaptığı başvurunun mahkeme tarafından reddedildiği belirtildi.
Drusiotis’in kitabına yayın yasağı getirilmesi başvurusu mahkeme tarafından reddedildi

Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesinin 23 Aralık tarihli kararıyla, Drusiotis’in kitabının kitapçı raflarında kalmaya devam edeceğini yazan Fileleftheros gazetesi, mahkemenin, kitapta adı geçen bir vatandaşın, kitabın yayınlanması ve dağıtılmasının askıya alınması için ara emri kararı alınmasıyla ilgili başvurusunu kabul etmediğini yineledi.

Kıdemli yargıç Theodoros Theodoros’un kararına göre, kitabın yayınlanmasıyla ilgili ara emri kararı alınmasını isteyen kişinin bir internet güvenliği uzmanı olduğunu yazan gazete, kitapta yer alan ifadeye göre, söz konu kişinin başlangıçta Drusiotis tarafından cihazlarını korumak için çağrıldığını, ancak söz konusu kişinin bunun yerine Drusiotis’in cihazlarına, gazetecinin şahsi bilgisayarı ve arşivine yasadışı müdahaleye izin veren bir izleme yazılımı kurduğundan söz edildiğini belirtti.

Kitapta yer alan bu ifadenin ardından, internet güvenliği uzmanının, Drusiotis’e iftira ve kişisel verilerin korunması davası açarak tazminat istediğini, aynı zamanda kitabın yayınlanmasıyla ilgili yasaklayıcı tedbir kararı verilmesi için başvuruda bulunduğunu kaydeden gazete, Drusiotis’in ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, kitabında kayda geçirdiği olayların, Hollanda’da bulunan yabancı bir adli laboratuvar tarafından bilgisayarında yapılan araştırmanın sonuçlarına, aynı zamanda kişisel çıkarımlarına dayandığını savunduğunu iletti.

Davanın görülmesi esnasında, başvuru sahibinin avukatının, yasaklayıcı tedbir kararıyla ilgili başvurunun iftira değil de, yalnızca şahsi verilerin ihlal edilmesiyle bağlantılı olarak incelenmesini istediğini yazan gazete, kararda ise, kişisel verilerin yasadışı kullanımıyla ilgili davanın nedeninin aslında gizli bir iftira davası olduğunu tespit edildiği, bundan dolayı da mahkeme tarafından dikkatli bir inceleme yapılması gerektiğine işaret edildi.

Davanın nedeninin internet güvenliği uzmanının ticari çıkarlarını korumayı amaçladığı sonucuna varıldığını, bunun ise davayı zayıflattığını yazan gazete, yargıcın, internet güvenliği uzmanının, Drusiotis’in, yayınının doğruluğunu kanıtlayabileceğine dair tezini çürütmekte tamamen başarısız olduğunu göz önüne aldığını ekledi.

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