Drusiotis’in RİK’de Katılması Planlanan Programı İptal Edildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eski danışmanı, gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in RİK’te katılması planlanan programın iptal edildiği bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, programın sunucusu yayının iptal edilmesi gerekçesini “yapımcının yurtdışında bulunmasını” gösterirken, RİK’ten yapılan açıklamada ise, Drusiotis’in “programın formatına aykırı olduğu” gerekçesiyle yayının iptal edildiği belirtildi.

AKEL’in konuyla ilgili açıklama yaparak, Drusiotis’e sansür uygulandığını ve bu durumu Meclis’e götüreceğini belirtti.