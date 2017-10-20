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DSG, Rakka'da resmen zafer ilan etti

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DSG, Rakka'da resmen zafer ilan etti
ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD'in Suriye'deki 'eski başkenti' Rakka'da resmen zafer ilan etti.

DSG yetkilileri, IŞİD'in üç yıl sonra şehirden çıkartılmasının ardından Rakka'da düzenledikleri basın toplantısında resmen zaferlerini ilan etti.

YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG, haziran beri süren operasyonları sonucunda Rakka'da tam olarak denetimi sağladıklarını açıklamıştı.

Son 2 yılda hem Irak hem de Suriye'de kontrolündeki toprakların önemli bir bölümünü kaybeden IŞİD, böylece 2014'te ele geçirip 'başkent' ilan ettiği Rakka'yı kaybetti.

'RAKKA, DEMOKRATİK FEDERAL SURİYE'NİN PARÇASI OLACAK'

DSG zafer ilan ettikleri açıklamada, Rakka şehri ve çevresindeki aynı isimli vilayetin 'ademi merkeziyetçi ve federal yapıdaki bir Suriye'nin parçası olacağını' söyledi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Vilayetin sınırlarını tüm dış tehditlerden koruyacağız. Rakka vilayetinin geleceği, ademi merkeziyetçi ve demokratik federal bir çerçevede bu bölgenin halkı tarafından tayin edilecektir. Vilayetin sakinleri, kendi işlerini kendileri yürütecek" dendi.

DSG yetkilileri basın toplantısında ayrıca, temizlik operasyonlarının bitmesinden sonra şehrin yönetimini resmen yerel yetkililer ve aşiret liderlerinden oluşan 'Rakka Sivil Konseyi'ne devredeceklerini de açıkladı.

'BU TARİHİ ZAFERİ TÜM İNSANLIĞA ADIYORUZ'

Rakka stadyumunda düzenlenen basın toplantısında konuşan DSG sözcüsü ve komutanı Talal Silo, "Zaferimiz terörizme karşı kazanılmış bir zaferdir" dedi.

Silo "Bu tarihi zaferi tüm insanlığa adıyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının Rakka stadyumunda düzenlenmesinin sembolik bir önemi var. Zira IŞİD militanları bu stadyumu eskiden silah deposu ve esirlere işkence uyguladığı bir hapishane olarak kullanıyordu.

'655 SAVAŞÇI ÖLDÜ'

Öte yandan Silo'nun verdiği bilgiye göre, 4 ay süren Rakka operasyonu sırasında 655 yerel ve yabacı savaşçı öldü.

Silo, uluslararası toplum ve yardım kuruluşlarına şehrin yeniden inşa edilmesi için yardım çağrısında da bulundu.

IŞİD Suriye'de Deyr ez Zor'un bazı yerleri ve Fırat Vadisi boyunca uzanan bazı mahalleler de dahil birkaçı bölgeyi hâlâ denetiminde tutuyor.

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