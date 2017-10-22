DSG: Suriye'nin en büyük petrol sahalarından birini IŞİD'den geri aldık

Rakka'nın kurtarılmasının ardından Kürt ve Arap milislerin Suriye'deki ilerleyişleri sürüyor.
DSG, internet sitesinden yaptığı açıklamada Deyr Ez Zor'daki, ülkenin en büyük petrol sahalarından biri olan El Ömer sahasının IŞİD'den alındığını açıkladı.
Açıklamada, Suriye hükümet güçlerinin petrol sahasından yaklaşık 3 kilometre ötede konuşlandırılmış olduğu belirtildi.
Savaşın başlamasından önce Suriye'deki petrol üretiminin yüzde 25'ini karşılayan El Ömer petrol sahası, 2014 yılının ortalarında IŞİD'in kontrolüne geçmişti.
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