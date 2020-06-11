DSÖ: 2018 ve 2020 Ebola salgınları birbirinden farklı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018’de Kuzey Kivu bölgesinde ortaya çıkan Ebola salgınıyla, Mbandaka şehrinde ortaya çıkan salgının birbirinden farklı olduğunu belirtti.
Direktör, 11’inci Dalga Ebola salgınının hayvan kaynaklı olabileceğini ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Direktörü ise 11’inci dalga virüsün hayvan kaynaklı olması durumunda vaka sayısında artış olabileceğini vurguladı.
Yapılan açıklamalarda, iki salgının birbirinden çok uzak bölgelerde ortaya çıkmasından dolayı, farklı olmalarının şaşırtıcı olmadığı aktarıldı.
Ülkede, Ebola salgınının son dalgasında toplam 6 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 12’ye yükseldi.
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