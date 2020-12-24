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DSÖ: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz

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DSÖ: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz
DSÖ: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz

Dünya Sağlık Örgütü'nden "Bazı ülkelerde nüfus bağışıklığının belli bir seviyeye geldiğini görmeye başlamamız 2021'in sonuna kadar sürecek" uyarısı geldi.

Koronavirüs aşılarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte pandemi sürecinin sonundaki ışık görülmeye başlanırken DSÖ'nün baş biliminsanı Dr. Soumya Swaminathan, Koronavirüs aşısının uygulanmaya başlamasının dünyanın gardını düşürmemesi gerektiğini, çünkü nüfus bağışıklığının sağlanmasının zaman alacağını söyledi.

CNBC'ye verdiği röportajda konuşan Swaminathan, yakın zamanda Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan yeni Koronavirüs varyantına da ağırlık verdiklerini belirtirken mutasyona uğrayan Koronavirüs'ün daha bulaşıcı olduğunun görüldüğünü ancak hastalığın klinik şiddetini artırdığını tespit etmediklerini belirtti.

"Aşıların yeni varyanta karşı etkili olacağına inanıyorum"

Swaminathan, halihazırda onaylanan aşıların virüsün yeni varyantını kapsamayacağına inanmak için "hiçbir neden" olmadığını söylerken Koronavirüs aşısının nüfusların çoğuna uygulanmasının zaman alacağını ve bu sebeple önümüzdeki altı ay boyunca tetikle kalınması gerektiğini söyledi.

"Tünelin sonundaki ışığı görebiliriz ama hâlâ geçmemiz gereken bir tünel var"

Dr. Soumya Swaminathan, "Sonun başlangıcına yaklaşıyoruz, tünelin sonundaki ışığı görebiliriz" ifadelerini kullanırken "Ancak yine de geçmemiz gereken bir tünel var ve önümüzdeki birkaç ay çok kritik olacak" şeklinde konuştu.

Swaminathan, aşıların başlangıçta en savunmasız ve en çok risk altında olan çok küçük bir grubu koruyacağını ve nüfusun geri kalanı kapsanmadan önce aylar geçeceğini söylerken "Bazı ülkelerde nüfus bağışıklığının belli bir seviyeye geldiğini görmeye başlamamız 2021'in sonuna kadar sürecek" dedi.

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