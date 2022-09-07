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DSÖ açıkladı: Covid-19 ve maymun çiçeği vakalarında düşüş yaşanıyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 ve maymun çiçeği salgınlarında dünya genelinde düşüş gözlemlendiğini bildirdi.
DSÖ açıkladı: Covid-19 ve maymun çiçeği vakalarında düşüş yaşanıyor

Örgütün Cenevre merkezindeki haftalık basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgınlardaki son durumu değerlendirdi.

Ghebreyesus, haftalık Covid-19 vaka ve ölümlerinin azalmaya devam ettiğini belirterek, “Bu eğilimin devam edeceğini garanti edemeyiz. En tehlikeli şey, eğilimin devam edeceği fikrine kapılmaktır.” dedi.

Covid-19 kaynaklı ölümlerin şubattan bu yana yüzde 80’den fazla düştüğünü kaydeden Ghebreyesus, “Buna karşın son bir haftada her 44 saniyede bir kişi Covid-19’den öldü. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu önlenebilir.” diye konuştu.

Ghebreyesus, virüsün evrildiğini belirterek, DSÖ üyesi ülkelerin salgınla mücadeleye devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ TEHLİKELİ

Maymun çiçeği vakalarında da azalma kaydedildiğini belirten Ghebreyesus, “Avrupa’da azalan bir eğilim görüyoruz. Amerika bölgesinde de son bir haftada vakalarda düşüş var fakat bu bölgede salgının durumu hakkında net hükümler vermek zorlaşıyor.” bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, bazı Amerika ülkelerinden DSÖ’ye maymun çiçeği vaka bildirimleri artarken bazı bölge ülkelerinde ise virüse yakalananlara yönelik yaftalama ve ayrımcılıktan ötürü vaka raporlamalarının yetersiz geldiğinin altını çizdi.

Maymun çiçeğinde düşüş eğiliminin tehlikeli olduğu uyarısında bulunan Ghebreyesus, “DSÖ olarak tüm ülkelere test, araştırma ve aşının olduğu ülkelerde aşılama gibi sağlık tedbirlerini elden bırakmama tavsiyesinde bulunuyoruz.” dedi.

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