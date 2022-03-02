  • BIST 1.986,09
  • Altın 869.134
  • Dolar 14.0166
  • Euro 15.571
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

DSÖ: Afrika Kıtası Obezite Tehlikesi İle Karşı Karşıya

» »
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasının obezite tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.
DSÖ: Afrika Kıtası Obezite Tehlikesi İle Karşı Karşıya

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basın açıklamasında, kıta genelinde obezitenin arttığına dikkati çekti.

Moeti, önlem alınmaması halinde 2023'te her 10 çocuk ya da gençten birinin ve her 5 yetişkinden birinin obez olacağını öngördüklerini ifade ederek, "Afrika giderek artan obezite ve kilo alma sorunu ile karşı karşıya." dedi.

Mevcut durumu "saatli bomba"ya benzeten Moeti, sağlık sorunlarının önlenebilir ve iyileştirilebilir olduğunu belirterek, önlem alınmazsa çocuklar dahil milyonlarca Afrikalının yaşamının tehlike altında olduğunu kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyin tümörü nedir, belirtileri nelerdir, neden olur?02 Mart 2022 Çarşamba 19:20
  • Kalp Sağlığı için Çikolata Tüketin02 Mart 2022 Çarşamba 00:15
  • Kolesterol Nedir, Belirtileri Nelerdir01 Mart 2022 Salı 23:30
  • Nadir Hastalıklar Günü... Ülkede Nadir Görülen 50 Hastalık Türü Var01 Mart 2022 Salı 15:29
  • Canan Karatay '' Bunu yiyin, 95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi, ortalık yıkıldı01 Mart 2022 Salı 13:53
  • Endişe Yaratan Uyarı: Covid-19 Aşıları Yenebilir28 Şubat 2022 Pazartesi 23:44
  • Safra Kesesinden Çıkanlar Şaşırttı! Guinness’e Başvuracaklar28 Şubat 2022 Pazartesi 23:19
  • Daha az şeker yemek için en etkili 3’lü Destek Kiti28 Şubat 2022 Pazartesi 21:49
  • Erken menopoz anneliğe engel değil 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:57
  • Mide kanseri için 12 önemli risk faktörü28 Şubat 2022 Pazartesi 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti