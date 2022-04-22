  • BIST 2.472,50
  • Altın 916.849
  • Dolar 14.7371
  • Euro 15.9043
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

DSÖ: Afrika'da 1 milyon çocuk sıtmaya karşı aşılandı

» »
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülen çalışmalarla Afrika kıtasında 1 milyon çocuğun sıtmaya karşı aşılandığı bildirildi.
DSÖ: Afrika'da 1 milyon çocuk sıtmaya karşı aşılandı

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Afrika kıtasında sıtmayla mücadeleye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kenya, Malavi ve Gana'da bugüne kadar 1 milyondan fazla çocuğun sıtmaya karşı aşılandığı ifade edildi.

Öte yandan, bazı Afrika ülkelerinde sıtma aşısının ilk kez 2 yaş ve altı çocuklara uygulanacağı belirtildi.

Her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de uygulanmaya başlandı.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzun Covid-19 belirtileri açıklandı: Bu semptomlara rapor verilebilir20 Nisan 2022 Çarşamba 22:08
  • Yeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor20 Nisan 2022 Çarşamba 21:10
  • Hindistan’dan korkutan haber: Domuz vebası geri mi döndü?20 Nisan 2022 Çarşamba 20:52
  • Japon bilim insanları geliştirdi: Yemeklerde tuz kullanmak tarihe karışıyor19 Nisan 2022 Salı 23:54
  • Bilimsel araştırma: Fazla kilo, rahim kanserine yol açıyor19 Nisan 2022 Salı 23:17
  • Ölümcül kene vakaları görülmeye başlandı19 Nisan 2022 Salı 22:33
  • Antibiyotik direncine bağlı ölümlerde beş yılda endişe veren artış19 Nisan 2022 Salı 20:52
  • Corona virüsüne yakalandığınızı mı düşünüyorsunuz? Telefona öksürün…19 Nisan 2022 Salı 20:35
  • DSÖ, çocuklardaki karaciğer hastalıklarını araştırıyor18 Nisan 2022 Pazartesi 23:58
  • Covid-19 evde nasıl atlatılır18 Nisan 2022 Pazartesi 23:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti