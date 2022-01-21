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SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

DSÖ: Afrika’da Omicron Çıktığından Beri Vaka Sayıları İlk Defa Düştü

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Dünya Sağlık Örgütü, Afrikada Omicron varyantıyla başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam dördüncü dalgada ilk defa haftalık Kovid-19 vaka sayısının yüzde 20 oranında düşüş gösterdiğini açıkladı.
DSÖ: Afrika’da Omicron Çıktığından Beri Vaka Sayıları İlk Defa Düştü

DSÖ, Kasım 2021 ayında Afrikada başlayan Omicron varyantına bağlı dördüncü dalgada, ilk defa haftalık Kovid-19 vaka sayılarının yüzde 20 oranında düştüğünü açıkladı. Yaklaşık 3 aylık bir sürede vaka sayılarının yükselmesi, zirve yapması ve düşüşünü benzersiz olarak tanımlayan DSÖ virüse bağlı ölümlerde ise yüzde 8lik bir azalma gözlemlendi.

Afrika kıtasının büyük bölümünde vakaların inişe geçmesine rağmen Kuzey Afrika bölgesinde vakalarda yüzde 55 artış olduğu ifade edildi.

DSÖ’nün Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti’ye göre, bu son dalganın hızlanması, zirvesi ve düşüşü Benzersiz ancak etkisi, daha az ölüm ve daha düşük hastaneye yatış ile orta düzeyde oldu.

Afrika kıtasında virüs tedavisi kortikosteroidler ve tıbbi oksijenle yapılıyor ancak tıbbi oksijen azlığı en büyük sorunlardan biri olarak görüldüğü belirtildi.

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