DSÖ: Alkol içmek koronavirüsü öldürmez ama aşırı tüketimi aile içi şiddeti artırabilir

Dünya Sağlık Örgütü salgınla birlikte yayılan yanlış bilgi ve yalan haberlerle de mücadele ediyor.

Örgütten yapılan açıklamada yüksek alkol oranlı içkilerin koronavirüsü öldürdüğüne dair bir mit oluştuğunu ama bunun doğru olmadığını açıkladı.

Açıklamada "alkolün her türlü tüketimi sağlık sorunlarına neden olur ama güçlü etil alkol ve özellikle metanol tüketimi sonu ölüme varan sorunlara yol açabilir," dendi.

BM çatısı altında faaliyet gösteren örgüt ayrıca hükümetlerden özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde aşırı alkol tüketiminin önüne geçmek için önlemler alınması çağrısında bulundu.

Örgüt aşırı alkol tüketiminin sağlık risklerini yükseltmenin yanısıra aile içi şiddet gibi olaylarda da artışa neden olabileceği uyarısında bulundu.

Fransa'da sokağa çıkma yasağının uygulanmasına başlanan ilk iki haftada aile içi şiddet şikayetlerinde yüzde 30'un üzerinde artış yaşandı.

İngiltere'deki Ulusla Aile içi Şiddet Yardım Hattı'na yapılan arama ve internet üzeri şikayetlerde de yüzde 25 yükselme görüldü.

DSÖ verilerine göre her yıl 3 milyon kişi alkol kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybederken bu kayıpların üçte biri Avrupa'da yaşanıyor.