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DSÖ, antikor testlerinin ne kadar faydalı olduğu konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüs salgınıyla mücadelede antikor testlerinin ne kadar faydalı olduğu konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı.
DSÖ, antikor testlerinin ne kadar faydalı olduğu konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı

WHO'nun uzmanlarından Doktor Maria van Kerkhove, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Testleri yaptırmanın virüse karşı bağışıklık kazandıracağına dair hiçbir kanıt yok" dedi.

İngiltere hükümeti şu ana kadar bu testlerden 3,5 milyon adet satın almıştı.

Birçok ülke de bu testlerden milyonlarca satın alma niyetinde olduğuna dair açıklama yapmıştı.

WHO ise antikor testlerine fazla yatırım yapılmaması uyarısında bulunuyor.

Koronavirüse karşı iki ana tür test var. Bunlardan ilki cihaz gerektiren PCR testleri, diğeri ise kamuoyunda hızlı tanı testi olarak da bilinen kart (antikor) testleri.

Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan antikor testlerinde, hastanın serum veya kanında, virüse karşı oluşmuş bağışıklık protokolleri yani antikorlar var mı diye bakılıyor.

Antikor testi 10-15 dakika içerisinde, herhangi bir cihaza gerek kalmadan her yerde yapılabiliyor.

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