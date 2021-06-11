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DSÖ Avrupa: "Delta mutasyonu Avrupa’da ilerliyor, aşılama seviyesi ise yetersiz”

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Avrupa'da Kovid-19’a karşı aşılamaların seviyesinin "bölgeyi yeni bir yükselmeden korumak için" yetersiz olduğu konusunda uyardı.
DSÖ Avrupa: "Delta mutasyonu Avrupa’da ilerliyor, aşılama seviyesi ise yetersiz”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'da Kovid-19’a karşı aşılamaların seviyesinin "bölgeyi yeni bir yükselmeden korumak için" yetersiz olduğu konusunda uyardı.

DSÖ verilerine göre, bugüne kadar Avrupa nüfusunun yüzde 30'u bir doz aşı uygulanırken, nüfusun yüzde 17'si ise tamamen aşılandı. Kluge, dünyanın diğer bölgelerine kıyasla oranların önemli olduğunu, ancak toplum bağışıklığı sağlamak için yetersiz olduğunu ekledi.

"TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI İÇİN YOLUMUZ UZUN"

Ülkeleri hijyen ve mesafe önlemlerini sürdürmeye ve yabancı ülkelere seyahati kısıtlamaya çağıran Kluge, "Toplum bağışıklığı için yetişkin nüfusun en az yüzde 80'inin aşılamak için yolumuz uzun" ifadelerini kullandı.

Vaka ve can kayıplarında düşüş yaşanmasına rağmen Kluge, "Tehlikeden kurtulmaktan çok uzağız" ifadelerini kullanarak, Hindistan'da tespit edilen Delta mutasyonu Avrupa'da ilerlediği konusunda uyardı.

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