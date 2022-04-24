  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

DSÖ: Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit' vakası var

» »
DSÖ: Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit' vakası var
DSÖ: Avrupa ve ABD'de en az 169 'gizemli hepatit' vakası var

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ve ABD'de en az 169 "gizemli hepatit" vakasının tespit edildiğini duyurdu. Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sitesinden yapılan açıklamada, COVID-19 ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve yeni "küresel salgın" şüphesiyle bakılan hepatit vakalarına dair son veriler paylaşıldı.

Bugüne kadar 11 ülkeden nedeni bilinmeyen şiddetli hepatit virüsünün belirtilerine uyan vakalar rapor edilirken İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüsün bulaştığı aktarıldı.

İrlanda'da 2'den fazla vaka olabilme ihtimalinden ötürü toplam vaka sayısı "en az 169" olarak açıklandı.

17 çocuğa karaciğer nakli yapıldı

Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındakilerde görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle bugüne kadar 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.

Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.

Vakaların 74'ünde ise üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs bulunduğu, 20 vakada COVID-19 görüldüğü ve 19 vakada hem adenovirüs hem COVID-19'a rastlandığı açıklandı.

Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.

COVID-19 ile bağlantı ihtimalinin incelenmesi gerek

Virüsün nasıl bulaştığına ilişkin somut bir sonuca varılmazken uluslararası seyahatlerin gizemli hepatit enfeksiyonuna neden olduğuna dair bir bulgu elde edilmedi.

Hepatit vakalarının adenovirüs ve COVID-19 ile bağlantılı olma ihtimalinin ise daha fazla incelenmesi gerektiği, özellikle bu vakaların COVID-19'un yan etkisi olduğu varsayımlarının henüz bilimsel bir karşılık bulmadığı vurgulandı.

DSÖ üyesi ülkelere, gizemli hepatit vakalarına işaret eden belirtileri tanımlama, araştırma ve Örgüte rapor etme tavsiyesi yinelendi.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.

COVID-19'dan sonra ikinci "küresel salgın" şüphesi

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara COVID-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

DSÖ, bazı hepatit vakalarında COVID-19'un da tespit edildiğini fakat hepatit vakalarının COVID-19'la bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.

COVID-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ: Afrika'da 1 milyon çocuk sıtmaya karşı aşılandı22 Nisan 2022 Cuma 21:48
  • Bilimsel araştırma: Yaşlandıkça cömertlik ve şefkat oranı artıyor22 Nisan 2022 Cuma 20:29
  • Vitrin hastalığı ölümcül olabilir21 Nisan 2022 Perşembe 21:58
  • Salmonella nedir? Salmonella virüsü belirtileri ve tedavisi nedir?21 Nisan 2022 Perşembe 19:58
  • İyi bir uyku kanseri önler mi?20 Nisan 2022 Çarşamba 23:57
  • ‘Hijyenin olmadığı yerlerde salmonella riski her zaman mevcut’20 Nisan 2022 Çarşamba 23:15
  • Uzun Covid-19 belirtileri açıklandı: Bu semptomlara rapor verilebilir20 Nisan 2022 Çarşamba 22:08
  • Yeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor20 Nisan 2022 Çarşamba 21:10
  • Hindistan’dan korkutan haber: Domuz vebası geri mi döndü?20 Nisan 2022 Çarşamba 20:52
  • Japon bilim insanları geliştirdi: Yemeklerde tuz kullanmak tarihe karışıyor19 Nisan 2022 Salı 23:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti