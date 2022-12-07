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DSÖ: Avrupa ve Orta Asya'da rehabilitasyona muhtaç 394 milyon kişiden çoğu hizmet alamıyor

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DSÖ, Avrupa ve Orta Asya'da yaklaşık 400 milyon kişinin rehabilitasyon hizmetine ihtiyaç duyduğunu ve bunların büyük çoğunluğunun hizmet alamadığını bildirdi.
DSÖ: Avrupa ve Orta Asya'da rehabilitasyona muhtaç 394 milyon kişiden çoğu hizmet alamıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa ve Orta Asya'da nüfusun hızla yaşlandığını ve rehabilitasyon hizmetine ihtiyacının giderek arttığını ifade etti.

"Bölge nüfusunun neredeyse yarısı rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulunan Kluge, Avrupa ile Orta Asya'da 394 milyon kişinin rehabilitasyona muhtaç şartlarda yaşadığını kaydetti.

Kluge, rehabilitasyona ihtiyaç duyan bu kişilerden büyük çoğunluğunun ülkelerinde hizmet alamadığını vurgulayarak, "Gerekli tedbirler alınmazsa ilgili ülkeler, toplumlarının ekonomik üretkenliğini sınırlandırma riskiyle karşı karşıya kalacaktır çünkü rehabilitasyona muhtaç kişilerin çoğu toplumlarına tamamen katkı sağlayamamaktadır." ifadesini kullandı.

ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE DAHA AZ TERAPİST VAR

Kluge, rehabilitasyonun temel sağlık hakkı olduğuna ve ihtiyaç duyan herkese verilmesi gerektiğine işaret etti.

Rehabilitasyon hizmetlerine erişim sorununun orta gelirli ülkelerde görüldüğü bilgisini paylaşan Kluge, yüksek gelirli ülkelerde, orta gelirli ülkelere kıyasla, fizyoterapistlerin 12 kat, iş terapistlerinin 141 kat ve protez terapistlerinin 6 kat daha fazla olduğunu bildirdi.

Kluge, Koronavirüsün yaşlı bireylerde uzun vadeli etkilerinin de rehabilitasyonun önemini bir kez daha gündeme getirdiğini vurgulayarak, gerekli rehabilitasyon hizmeti gören yaşlıların Kovid-19'un uzun süren etkileriyle daha iyi mücadele edebildiklerinin kanıtlandığını ifade etti.

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