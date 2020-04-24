DSÖ: Avrupa'da Covid-19 nedenli ölümlerin yarısı huzur evlerinde görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi Başkanı Doktor Hans Kluge, kıtada yaşanan koronavirüs kaynaklı ölümlerin yarısının huzur evlerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Doktor Kluge bu durumun "hayal bile edilemeyecek büyük bir trajedi" olduğunu belirterek Türkiye'de Covid-19 vaka ve ölümlerinin artmasının da endişe verici olduğunu sözlerine ekledi.

Perşembe günü bir basın açıklaması düzenleyen Kluge, "Avrupa bölgesindeki koronavirüs kaynaklı tahmini ölü sayılarına baktığımızda, bunların yarısının bakım ve huzur evlerinde kalan yaşlı insanlar olduğunu görüyoruz. Bu, hayal bile edilemeyecek çok büyük bir trajedi. Bu oldukça endişe verici bir durum." diye konuştu.

Bu tarz kurumlardaki görevlilerin her zaman fazla mesai yaptığını ve düşük ücretler aldığını ifade eden Kluge, "Orada çalışanlar bu salgında hiç bilinmeyen gerçek kahramanlar. Bu görevlilere daha fazla koruyucu ekipman verilmeli. Huzur evlerinde yaşlılara çok daha iyi bakılması gerekiyordu ancak öyle olmadı" ifadelerini kullandı.

'Ölümlerin yarısı Avrupa'da, Türkiye'deki ölümlerin artışı endişe verici'

Dünya genelindeki Covid-19 ölümlerinin yarısının Avrupa'da yaşandığını ifade eden Doktor Kluge Avrupa'daki bazı ülkelerde Covid-19 salgının azaldığını ve bazı ülkelerde de artmaya devam ettiğini belirterek, salgının kontrol altına alınmasının şu an için uzak bir ihtimal olduğunudile getirdi.

Doktor Kluge Türkiye gibi Doğu Avrupa'da bulunan ülkelerdeki durumla ilgili de konuştu. Kluge, "Rusya, Türkiye ve Ukrayna'da vaka ve ölü sayıları artıyor. Bu endişe verici bir durum. DSÖ yakında Belarus, Türkmenistan ve Tacikistan'da salgının kontrolüne yardım amacıyla bazı ekipler gönderecek" diye konuştu.

Bugüne kadar dünya genelinde 2 milyon 650 bini aşkın koronavirüs vakası görülürken, salgın kaynaklı ölümlerin sayısı 185 bin barajını geçti. Ölümlerin yüzde 85'ine yakını ise ABD ve Avrupa ülkelerinde görüldü.