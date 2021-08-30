  • BIST 1.458,230
  • Altın 488,52
  • Dolar 8,3600
  • Euro 9,8300
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail’de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

DSÖ: Avrupa’daki 33 ülkede vaka ve ölümler artıyor

» »
Corona virüsü salgını ile ilgili açıklama yapan DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, bölgede vaka sayılarının son dönemde hızla arttığını duyurdu.
DSÖ: Avrupa’daki 33 ülkede vaka ve ölümler artıyor

Corona virüsü salgını ile ilgili açıklama yapan DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, bölgede vaka sayılarının son dönemde hızla arttığını duyurdu.

Kluge, bulaş oranının son 14 günde yüzde 10’dan fazla olduğunun altını çizerken bu durumun derin bir endişe yarattığını söyledi. Kluge, “Bu artış hastanelerde büyük baskı yaratacak ve ölüm sayılarının artmasına sebep olacak” dedi.

Öte yandan Kluge, vaka sayılarındaki ve ölümlerdeki artışın bir sebebinin yasakların ve kısıtlamaların gevşetilmesi olduğunu söylerken diğerinin de seyahat etmek olduğu dile getirdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:01
  • Bel ağrısına ne iyi gelir?29 Ağustos 2021 Pazar 22:30
  • İsrail’de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak29 Ağustos 2021 Pazar 20:57
  • Bronşite Ne İyi Gelir, Bitkisel Tedavi İle Nasıl Geçer?29 Ağustos 2021 Pazar 20:30
  • Mide Gazına Ne İyi Gelir?29 Ağustos 2021 Pazar 19:30
  • Kalp Çarpıntısı Neden Olur?29 Ağustos 2021 Pazar 18:30
  • Kulak Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?29 Ağustos 2021 Pazar 18:00
  • Enfeksiyon konusunda bilmeniz gerekenler29 Ağustos 2021 Pazar 17:30
  • Dr. Gürkut: Vaka sayısı nasıl azalır? Ne yapmalı?29 Ağustos 2021 Pazar 17:04
  • Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: "Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor"29 Ağustos 2021 Pazar 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti