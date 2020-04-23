DSÖ: Avrupa'daki Covid-19 ölümlerinin neredeyse yarısı bakımevlerinde

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'daki koronavirüs ölümlerinin neredeyse yarısının, bakımevlerinde gerçekleştiğinisöyledi.
Kluge düzenlediği basın toplantısında, uzun süre bakımevlerinde kalanlar açısından "derin bir şekilde kaygı verici" bir fotoğrafın ortaya çıkmaya başladığını belirtti.
Kluge "Avrupa bölgesindeki tahminlere göre, Covid-19'dan ölenlerin neredeyse yazırı, uzun süreli bakımevlerinin sakinleriydi. Bu akla hayale gelmeyecek bir insani trajedi" dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.