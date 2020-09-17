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DSÖ: Avrupa’daki koronavirüs artışı çok ciddi, Mart başındaki seviyeye gelindi

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa’daki koronavirüs vakalarında yaşanan artışın çok ciddi olduğunu söyledi.
DSÖ: Avrupa’daki koronavirüs artışı çok ciddi, Mart başındaki seviyeye gelindi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa’daki koronavirüs vakalarında yaşanan artışın çok ciddi olduğunu söyledi.

Kluge, “Avrupa’daki haftalık vaka sayıları Mart başında salgının ilk zirvesindeki sayıları aştı” dedi.

Avrupa’da geçen hafta vaka sayısı 300 bini aşmıştı.

“Avrupa ülkelerinin yarısından fazlası son iki haftada yüzde 10’dan fazla vaka artışı yaşadı” diyen Kluge, yedi ülkede de vakaların en az ikiye katlandığını söyledi ve ekledi:

“Bu tablo herkesi uyandırmalı.”

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