  • BIST 1.399
  • Altın 468,339
  • Dolar 7,7065
  • Euro 9,4346
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 14 pozitif vaka 8 vaka yerel!

DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi'ye Göre Aşı Kovid-19 Salgınını Hemen Bitirmeyecek

» »
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik Direktörü Dr. Takeshi Kasai, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının kısa dönemde salgını sonlandırmayacağı, Batı Pasifik ülkelerinin aşıya erken erişimde sorun yaşayabileceği uyarısında bulundu.
DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi'ye Göre Aşı Kovid-19 Salgınını Hemen Bitirmeyecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik Direktörü Dr. Takeshi Kasai, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının kısa dönemde salgını sonlandırmayacağı, Batı Pasifik ülkelerinin aşıya erken erişimde sorun yaşayabileceği uyarısında bulundu.

South China Morning Post gazetesindeki habere göre, Batı Pasifik ülkelerinde kitlesel aşılamanın başlamasının 2021'in ortasını bulabileceğine dikkati çeken Takashi, "Aşı, salgını yakın gelecekte bitirebilecek bir gümüş kurşun değil." dedi.

Takeshi, ülkelerin aşılara ilk başta sınırlı sayıda erişebileceğini, bu yüzden risk grubundakilere öncelik verilmesi gerektiğinin vurgulayarak, "Eğer doğru ölçekte aşı üretebilecek yatırım yapılabilirse, 2021 sonuna doğru tüm ülkelerde öncelikli nüfus gruplarının aşılanmasına yetecek dozda aşıya sahip olabiliriz. Yüksek riskli gruplar dışında kalanlar içinse 12 ila 24 ay daha geçmesi gerekebilir. Bu durumda dahi belirsiz ve öngörülemeyen durumlar ortaya çıkabilir." diye konuştu.

"YÜKSEK BULAŞMA RİSKİ OLAN YERLERDEN KAÇINMALIYIZ"

Aşı konusundaki gelişmeleri uzun bir tünelin ucundaki ışığa benzeten Takashi, "Her ne kadar artık yorulmuş da olsak, yalnızca kendimizi değil etrafımızdakileri de koruyacak tedbirleri almaya devam etmeli, elimizi yıkamalı, maske takmalı, sosyal mesafeye uymalı ve yüksek bulaşma riski olan yerlerden kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ, 60 yaş üstündekileri ve Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarını "risk" grubu olarak değerlendirirken, aşı için bu guruplara öncelik verilmesini öneriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karantinada Aldığımız Kiloların Psikolojimizle İlişkisi Var17 Aralık 2020 Perşembe 10:39
  • British American Tobacco (BAT) COVID-19 aday aşısında insan deneyleri aşamasına geçiliyor17 Aralık 2020 Perşembe 10:20
  • Pfizer Aşısında Korkutan Gelişme17 Aralık 2020 Perşembe 09:36
  • Corona Virüsün İlacı FYB207 mi?17 Aralık 2020 Perşembe 09:27
  • Sahte raporla, ‘Covid-19’a yakalandım’ diye patronunu kandırıp 100 bin dolar zarara soktu; dava açıldı16 Aralık 2020 Çarşamba 23:22
  • Covid-19’u yenen öğretim üyesi: Toplantıda maskeleri çıkarınca virüse yakalandım16 Aralık 2020 Çarşamba 21:36
  • Türkiye'de sahte içki nedeniyle 69 günde 92 kişi hayatını kaybetti16 Aralık 2020 Çarşamba 21:08
  • Kamboçya, Vatandaşlarının Kovid-19 Aşı Deneyine Katılmasına İzin Vermeyecek16 Aralık 2020 Çarşamba 20:30
  • Fıtık Tedavisi İçin Ameliyat Son Çare16 Aralık 2020 Çarşamba 14:50
  • Fazla su içme isteği bu hastalığın habercisi olabilir!16 Aralık 2020 Çarşamba 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti