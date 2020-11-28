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DSÖ bilgi istedi! Aşıdaki şüphe!

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunu düzeltttiklerini açıklayan AstraZeneca´dan aşı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini belirtti
DSÖ bilgi istedi! Aşıdaki şüphe!

Dünyayı vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı şu ana kadar dört aşı bulunduğu açıklandı. Bu aşılardan AstraZeneca-Oxford Üniversitesi´nin geliştirdiği aşıyla ilgili ise önemli bir gelişme yaşandı.

 

DAHA FAZLA BİLGİ VERİN ÇAĞRISI

 

DHA'da yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin yaptığı açıklamada, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi´nin geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini paylaştı.

FİRMA HATASINI DÜZELTTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

 

AstraZeneca tarafından yüzde 90'a kadar etkili olduğu belirtilen aşının çalışmaları sırasında hata yapıldığı ancak bunun düzeltildiği açıklanmıştı. DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, "AstraZeneca tam bir deneme yapmak istediklerini söyledi" dedi.

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