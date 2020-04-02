DSÖ: Birkaç gün içinde vaka sayısı 1 milyonu, can kaybı 50 bini bulacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısının iki kat arttığını söyledi.

Salgının boyutlarına dair derin endişe içinde olduklarını belirten Ghebreyesus, “Birkaç gün içinde vaka sayısı 1 milyonu, can kaybıysa 50 bini bulacak” diye konuştu.

Yeni koronavirüs vaka sayısında ABD, 200 bin 269 vakayla ilk sıraya yerleşirken, onu 110 bin 574 vakayla İtalya ve 102 bin 136 vakayla İspanya izledi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 903 bin 819'a ulaştı.