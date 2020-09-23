  • BIST 1.103
  • Altın 461,620
  • Dolar 7,6683
  • Euro 8,9576
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

DSÖ: Çin Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı

» »
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eşgüdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) Çin, Rusya ve ABD'nin henüz katılmadığı bildirildi.
DSÖ: Çin Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eşgüdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) Çin, Rusya ve ABD'nin henüz katılmadığı bildirildi.

Aralarında Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu 64 yüksek gelirli ülke şimdiye kadar COVAX programına katıldı. Toplamda ise 156 ülke programa dahil oldu.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, COVAX programına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sözcü Harris, dünya genelinde ülkelerin üçte ikisinin COVAX'a katıldığını belirterek, Çin, Rusya ve ABD'nin henüz DSÖ'nün programına imza atmadığını aktardı.

Pek çok ülkeyle görüşmelerin devam ettiğini belirten Harris, gelecek günlerde daha fazla ülkenin bu programa katılacağını kaydetti.

Harris, hangi ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini ise belirtmedi.

 "Aşı güvenli değilse onay vermeyeceğiz"

Harris, dünya genelinde Kovid-19 aşısı konusunda endişeler olduğuna dikkati çekerek, "Kesinlikle güvenli olduğu kanıtlanana kadar hiçbir aşıyı onaylamayacağız veya doğrulamayacağız. Aşının, etkili olmasının yanı sıra en yüksek güvenlik standartlarını da geçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

DSÖ'nün pandemiye karşı "dayanışma" çağrısını yineleyen Harris, "Bu salgını bitirmek için hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye, COVAX programına katılma niyetini DSÖ'ye bildirdi

Öte yandan, AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Türkiye de COVAX programına katılma niyetini DSÖ'ye bildirdi. Türkiye ile 38 ülkenin daha işlemlerin ardından programa imza atacağı öğrenildi.

DSÖ eş güdümünde yürütülen COVAX programı, potansiyel Kovid-19 aşısını geliştirmek, üretmek ve tüm ülkelere adil şekilde dağıtmayı hedefleyen küresel girişim olarak kabul ediliyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid ile mücadelede Prof. Dr. Köktürk 'Biz piyade olalım ama toplum da destek olmalı'23 Eylül 2020 Çarşamba 20:15
  • Türkiye’nin ilk aşı gönüllüleri: 20 kişide beş günde ciddi yan etki yok23 Eylül 2020 Çarşamba 20:02
  • Profesör: Maske pasif bağışıklık ve antikor üretimi sağlıyor23 Eylül 2020 Çarşamba 20:01
  • DSÖ: Sigara kalp rahatsızlıklarından kaynaklı ölümlerin yüzde 20'sinin sorumlusu23 Eylül 2020 Çarşamba 19:22
  • Ailevi yüksek kolesterol, erken yaşta geçirilen kalp krizlerinin önemli bir nedeni!23 Eylül 2020 Çarşamba 15:51
  • Batı diyetleri bağışıklık sistemini zayıflatıyor!23 Eylül 2020 Çarşamba 15:35
  • Bill Gates'ten covid-19 açıklaması! Corona virüs salgını ne zaman bitecek?23 Eylül 2020 Çarşamba 15:30
  • Zatürre Ani Başlangıçlı ve Genellikle Tedaviyle Hızla İyileşen Bir Hastalıktır23 Eylül 2020 Çarşamba 15:29
  • ‘Kanserde çektiğim acı, koronavirüsün çeyreği bile değildi’23 Eylül 2020 Çarşamba 15:10
  • Grip ve zatürre aşıları Alzheimer hastalığı riskini düşürüyor mu?23 Eylül 2020 Çarşamba 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti