DSÖ, çocuklardaki karaciğer hastalıklarını araştırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), cuma günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık, İrlanda ve İspanya’daki çocuklarda görülen şiddetli akut hepatit vakalarını araştırdığını belirtti.

Karaciğerin herhangi bir nedenle iltihaplanması sonucu oluşan hastalığa verilen ad olan akut hepatitin, tamamen sağlıklı çocuklarda görülmesi endişe yarattı.

Business Insider’ın haberine göre, vakalar, hastalığa yaygın olarak neden olan virüsler Hepatit A, B, C, D ve E ile bağlantılı değildi.

Bugüne kadar İngiltere’deki 10 yaşın altındaki çocuklarda 74, İrlanda’da beşten az ve İspanya’da üç vaka doğrulandı. WHO, her ülkedeki yetkililerin de sebebi araştırdığını söyledi.

İngiltere’deki çocuklar arasında hiçbir bağlantı bulunamadı.

Alabama Halk Sağlığı Departmanı Cuma günü, Kasım 2021’den bu yana 10 yaşın altındaki çocuklarda dokuz akut hepatit vakasının tespit edildiğini duyurdu. Amerika’daki çocukları arasında da herhangi bir bağlantı bulunamadı.

PANDEMİNİN ETKİSİ DÜŞÜNÜLÜYOR

DSÖ, bu karaciğer yetmezliğinin nedeninin hala belirsiz olduğunu ve araştırılmakta olduğunu söyledi, ancak normalde soğuk algınlığı oluşturan bir solunum yolu hastalığı olan adenovirüsün işin içinde olabileceğini söyledi.

Stat News, İskoçya’daki bir vakayla ilgili bilimsel bir makaleye atıfta bulunarak, Covid-19 pandemisinin rol oynamış olabileceğini, etkilenen çocukların pandemi sırasında çok çeşitli mikroplara maruz kalmamış olabileceğini ve bu nedenle hastalanmaya daha yatkın olduklarını belirtti.