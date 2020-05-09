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DSÖ: Çok sıcak veya çok soğuğun virüs üzerinde hiçbir etkisi yok

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DSÖ: Çok sıcak veya çok soğuğun virüs üzerinde hiçbir etkisi yok
DSÖ: Çok sıcak veya çok soğuğun virüs üzerinde hiçbir etkisi yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Kovid-19'a karşı mücadelede "çok sıcak veya çok soğuğun" önemli olabileceğine dair "çeşitli söylentiler" duyduğunu belirterek, "Bunun virüs üzerinde hiçbir etkisi yoktur" dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tarihin akışında çok önemli kırılmalara neden olan bulaşıcı hastalıklardan bugüne kadar sadece çiçek hastalığının 1979'da kökünün kazındığına işaret eden Ghebreyesus, "Yok edilene kadar çiçek hastalığı insanlığa en az 3 bin yıl boyunca musallat olmuş ve sadece 20. yüzyılda 300 milyon insanı öldürmüştür. Bu hastalığın ortadan kaldırılması tarihteki en büyük halk sağlığı zaferi olarak duruyor" dedi.

Modern immünolojinin temellerini atan Edward Jenner'in çiçek hastalığı için ilk aşıyı 1796'da geliştirdikten ancak 184 yıl sonra bu hastalığın kökünün kazandığını belirten Ghebreyesus, Kovid-19 aşısı konusunda sabırlı olunması gerektiği mesajını verdi.

Ghebreyesus, dünyanın "ortak düşman" Kovid-19 salgınıyla yüzleştiği bu dönemde, ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğinin önemini vurgulayarak, "Çiçek hastalığı gibi Kovid-19 da halk sağlığı için belirleyici bir sorundur. Kovid-19 da çiçek hastalığı gibi küresel bir dayanışma sınavıdır" değerlendirmesinde bulundu.

SICAK VE SOĞUĞUN ETKİSİ

Öte yandan, DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, bir soru üzerine Kovid-19'a karşı mücadelede "çok sıcak veya çok soğuğun" önemli olabileceğine dair "çeşitli söylentiler" duyduğunu belirterek, "Bunun virüs üzerinde hiçbir etkisi yoktur" diye konuştu.

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