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DSÖ, corona için ‘küresel acil durum’ kararına devam edecek

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) olarak nitelendirilmeye devam etmesi kararını aldı.
DSÖ, corona için ‘küresel acil durum’ kararına devam edecek

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında, Covid-19, maymun çiçeği ve kolera salgınları ile Etiyopya’nın Tigray bölgesindeki insani durumu değerlendirdi.

Acil Durum Komitesinin geçen hafta Covid-19’a ilişkin son durumu görüşmek üzere toplandığını belirten Ghebreyesus, “Komitenin görüşü, Covid-19’un PHEIC olarak devam etmesi yönündeydi. Ben de bu fikri onayladım.” dedi.

Ghebreyesus, salgının küresel acil durum olmaktan çıkması için “güçlendirilmiş takip, genişletilmiş test kapasitesi, risk grubundakilerin aşılanması ve her ülkenin kendi hazırlık planını yapması” yönünde Komite’nin tavsiyelerde bulunduğunu aktardı.

Maymun çiçeği salgınının PHEIC olarak devam edip etmemesine dair de Acil Durum Komitesinin yarın toplanacağını duyuran Ghebreyesus, “Son 8 haftadır vakalarda üst üste düşüş gözlemlenmekte fakat tıpkı Covid-19’da olduğu gibi maymun çiçeğinde de riskler ve belirsizlikler sürüyor. Bazı ülkelerde ise bulaşıcılık oranı artıyor.” ifadesini kullandı.

DÜNYAYA “TİGRAY KRİZİYLE İLGİLENİN” ÇAĞRISI

Ghebreyesus, Etiyopya’nın Tigray eyaletinde sivilleri olumsuz etkileyen çatışmalara dair de “Dünyanın başka bir yerinde yaklaşık 2 yıldır, 6 milyon insanın kuşatma altında tutulduğu bir ortam yok. Bankacılık, akaryakıt, gıda, elektrik ve sağlık hizmetleri silah olarak kullanılıyor ve parası olan insanlar bile gıdaya erişemediği için aç kalıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki sivillerin sağlık durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini vurgulayan Ghebreyesus, “Bu, 6 milyon insanın etkilendiği ve dünyanın yeterli oranda kulak vermediği bir sağlık krizidir. Medyaya ve uluslararası camiaya, bu krize yeterli ilgiyi gösterme çağrısında yapıyorum. Bölgede soykırımı önlemek için pencere daralıyor.” dedi.

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