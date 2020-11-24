DSÖ: ‘Corona’da tünelin sonundaki ışık parlaklaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor” dedi.

Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle haftalık basın toplantılarının ilkini düzenledi.

Covid-19 aşı çalışmalarından gelen olumlu haberlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ghebreyesus, aşıların geliştirilmesinde gösterilen hızın, bunların adil şekilde dağıtılması hususunda da gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, tarihte şimdiye kadar herhangi bir salgına karşı bu kadar hızlı aşı geliştirilmediğini vurgulayarak, “Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor. Şu anda, denenmiş ve test edilmiş diğer halk sağlığı önlemleriyle aşıların salgını sona erdirmeye yardımcı olacağına dair gerçek bir umut var” diye konuştu.

Bilim insanlarının aşı geliştirme konusunda yeni bir standarda ulaştığını aktaran Ghebreyesus, “Uluslararası toplum da şimdi (aşı için) yeni erişim standardı belirlemek zorunda” dedi.